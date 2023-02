LE CHÂTEAU BONNIER DE LA MOSSON Montpellier Catégories d’Évènement: Hérault

Hérault Construit dès 1723 par le Trésorier des Etats du Languedoc Joseph Bonnier de la Mosson, le château de la Mosson est monument d’exception dont il ne reste aujourd’hui que des vestiges : grand salon au superbes gypseries, statues, terrasses, parc et buffet d’eau grandiose. Son histoire fascinante nous plonge dans un XVIIIème siècle fait de splendeurs et de décadence où vous comprendrez comment ce château construit pour imposer la puissance de Joseph Bonnier a pu en une vingtaine d’années être démantelé par les extravagances de son fils portant le même nom.

Grâce à votre guide et ses explications vous reconstituerez le passé glorieux de cette pépite du patrimoine montpelliérain. INFORMATIONS

– Rendez-vous 10 minutes avant le départ à l’arrêt tramway « Mosson », ligne 1.

– Gratuités : enfants moins de 6 ans accompagnés d’un parent, guides diplômés avec carte, détenteurs de la City Card.

– 1 adulte accompagné de 1 ou de 2 enfants de moins de 6 ans maximum.

Construit dès 1723 par le Trésorier des Etats du Languedoc Joseph Bonnier de la Mosson, le château de la Mosson est monument d'exception dont il ne reste aujourd'hui que des vestiges : grand salon au superbes gypseries, statues, terrasses, parc et buffet d'eau grandiose.

