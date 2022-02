Le Château Barrière « à l’heure médiévale » Château Barrière Périgueux Catégories d’évènement: Dordogne

Périgueux

Le Château Barrière « à l’heure médiévale » Château Barrière, 30 avril 2022, Périgueux. Le Château Barrière « à l’heure médiévale »

Château Barrière, le samedi 30 avril à 12:00

**Châteaux en Fête /** _**2e édition**_ Revivez le Château Barrière dans ses fastes heures : reconstitution d’atmosphères, échoppes, ateliers d’initiation aux métiers de l’époque, à la danse, cracheurs de feux, jongleurs, musiciens. Final avec un tournoi de chevalerie.

Gratuit. Sur réservation. Pass vaccinal et port du masque exigés. Rdv : Château Barrière, rue de Turenne.

Dans le cadre de l’évènement départemental Châteaux en Fête Château Barrière 10 rue Turenne Périgueux Périgueux Dordogne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-30T12:00:00 2022-04-30T20:00:00

