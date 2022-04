Le Château Barrière « à l’heure médiévale », 30 avril 2022, .

Le Château Barrière « à l’heure médiévale »

2022-04-30 12:00:00 – 2022-04-30

EUR Samedi 30 avril

à partir de 12 h

Dans le cadre de l’évènement ‘Châteaux en Fête’

Le Château Barrière « à l’heure médiévale »

Rdv Château Barrière, rue de Turenne

Revivez les fastes heures du Château Barrière à travers son histoire !

• Reconstitution d’atmosphères ; échoppes médiévales et démonstrations d’artisanat (bourrellerie, vannerie, frappe de monnaie, ciergerie…), jongleur, cracheur de feu ;

• Animation musicale avec un ensemble de 8 musiciens au répertoire du Moyen Âge et de la Renaissance, au son de guiterne, mandoloncelle, chalemie et tambour ; initiation aux danses de l’époque pour le bal final à l’issue du dernier tournoi ;

• 3 tournois de chevalerie avec jeux équestres, voltige, joutes à la lance et à l’épée : 14h30 / 16h30 / 18h30 ;

• Une taverne médiévale proposera mets et victuailles médiévales à consommer sur place dans le parc du château.

Gratuit (sauf restauration)

+33 6 16 79 03 97

Sigrid Colomyès

