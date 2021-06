Cadaujac Château Bardins Cadaujac, Gironde Le Château Bardins fête les pères Château Bardins Cadaujac Catégories d’évènement: Cadaujac

Le Château Bardins fête les pères

du samedi 12 juin au dimanche 13 juin

Venez retrouver ou découvrir le Château Bardins, visiter le vignoble, vous promener dans le parc et déguster nos derniers millésimes ! les 12 &13 juin, 10h – 19h, tout le week-end **Bar à grillades** « **Bar à grillades de Bœuf de Bazas** » avec formules repas en présence de représentants de L’IGP du Bœuf de Bazas de 12h à 15h **Exposition photo** Photographe amateur depuis une trentaine d’années, Isabelle Matous présente une série de clichés « au bord de la mer – au bord de l’eau » qui nous apportent fraîcheur et dépaysement. **Offres spéciales Fête des Pères** Des tarifs préférentiels et idées cadeaux à découvrir lors de votre visite

Entrée libre

Château Bardins Chemin de la Matole, 33140 Cadaujac

2021-06-12T10:00:00 2021-06-12T19:00:00;2021-06-13T10:00:00 2021-06-13T19:00:00

