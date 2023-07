Festival Dec’Ouvrir : soirée de lancement à Pompadour Le château Arnac-Pompadour, 14 août 2023, Arnac-Pompadour.

Arnac-Pompadour,Corrèze

Chaque année en août, le petit village de Concèze vit au rythme du Festival Dec’Ouvrir qui met en lumière la poésie et la chanson avec des artistes majeurs et jeunes en devenir.

Soirée de lancement du festival sur les terrasses du château de Pompadour

Au programme :

– Patrick Chesnais : »Lettres d’excuse » (poésie)

Dans ces lettres, Patrick Chesnais déploie avec verve et humour toutes les variations de l’art de s’excuser. Ou pas. Un délice de sagesse, d’irrévérence et de drôlerie.

– Romain Didier : « Souviens -moi » (variété française)

Un nouvel album, « Souviens-moi », salué par la critique, une « Intégrale » qui témoigne, en 16 CD, d’une riche et longue carrière. Un nouveau spectacle, c’est l’occasion pour Romain Didier, de mêler nouvelles et anciennes chansons..

2023-08-14 fin : 2023-08-14 . EUR.

Le château

Arnac-Pompadour 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Every August, the small village of Concèze lives to the rhythm of the Festival Dec’Ouvrir, which spotlights poetry and song with major artists and up-and-coming youngsters.

Festival launch evening on the terraces of Château de Pompadour

On the program:

– Patrick Chesnais: « Lettres d’excuse » (poetry)

In these letters, Patrick Chesnais deploys with verve and humor all the variations of the art of apologizing. Or not. A delight of wisdom, irreverence and wit.

– Romain Didier: « Souviens -moi » (French variété)

A new album, « Souviens-moi », acclaimed by the critics, an « Intégrale » which, in 16 CDs, testifies to a rich and long career. A new show, an opportunity for Romain Didier to mix new and old songs.

Cada agosto, el pueblecito de Concèze se anima al ritmo del Festival Dec’Ouvrir, que da protagonismo a la poesía y la canción con grandes artistas y jóvenes promesas.

Velada de presentación del festival en las terrazas del castillo de Pompadour

En el programa:

– Patrick Chesnais: « Lettres d’excuse » (poesía)

En estas cartas, Patrick Chesnais despliega con brío y humor todas las variantes del arte de disculparse. O no. Una delicia de sabiduría, irreverencia y humor.

– Romain Didier: « Souviens -moi » (variété francesa)

Un nuevo álbum, « Souviens-moi », aclamado por la crítica, un « Intégrale » que, en 16 CD, da testimonio de una rica y larga carrera. Un nuevo espectáculo es la ocasión para Romain Didier de mezclar nuevas y viejas canciones.

Jedes Jahr im August lebt das kleine Dorf Concèze im Rhythmus des Festivals Dec’Ouvrir, das Poesie und Chanson mit bedeutenden Künstlern und aufstrebenden Jugendlichen ins Rampenlicht stellt.

Abend zur Eröffnung des Festivals auf den Terrassen des Schlosses von Pompadour

Auf dem Programm stehen:

– Patrick Chesnais: « Lettres d’excuse » (Briefe zur Entschuldigung) (Gedicht)

In diesen Briefen entfaltet Patrick Chesnais mit Verve und Humor alle Variationen der Kunst, sich zu entschuldigen. Oder auch nicht. Ein Genuss an Weisheit, Respektlosigkeit und Komik.

– Romain Didier: « Souviens -moi » (Französische Varietät)

Ein neues Album, « Souviens-moi », das von der Kritik gefeiert wurde, eine « Intégrale », die auf 16 CDs von einer reichen und langen Karriere zeugt. Eine neue Show, die Romain Didier die Gelegenheit gibt, neue und alte Lieder miteinander zu verbinden.

