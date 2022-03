Le chat zen Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône Il demande de l’aide auprès du vendeur de l’animalerie, mais après de nombreux essais aucun chat n’arrive à résoudre son soucis ; la souris est trop maligne et ne cesse de se servir dans la cuisine.

Désespéré, le Samouraï parle à son ami le moine Zen, qui lui prête son chat.

