Pour profiter du confort, les animaux sauvages ont accepté d'être domestiqués. Sauf le chat. Lui veut rester indépendant. Kipling nous parle de civilité, de respect, de vivre ensemble, et de trouver sa place. Il nous plonge dans les temps archaïques. Il invente un rituel verbal et donne à entendre une danse des mots, un corps-à-corps ludique avec la langue. Pascal Henry mène depuis quelques années une recherche personnelle sur le clown et sur le conte où il intègre la musique jouée en direct. Avec « Le chat qui allait tout seul » il entame une nouvelle phase de sa recherche en abordant le jeu masqué. Ce spectacle s'adresse aux CE2, CM1, CM2.

