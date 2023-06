Atelier « Le b.a-BA du jardinage au naturel » Le Chat Perché Cergy, 16 septembre 2023, Cergy.

Atelier « Le b.a-BA du jardinage au naturel » Samedi 16 septembre, 15h00 Le Chat Perché Entrée libre

Rendez-vous pour un moment chaleureux où nous expliquerons les grands principes du jardinage écologique. Au programme : causerie et démonstrations sur les semis et les plantations, les secrets d’un sol en bonne santé, la gestion économe de l’eau, le calendrier du jardinier, etc…

Goûter à partager bienvenu ! Des graines et des plants seront offerts aux participant.e.s ! Si vous ne souhaitez pas toucher la terre avec vos mains, merci de venir avec votre paire de gants.

Le Chat Perché Place de la Conversation 95800 Cergy Saint-Christophe Cergy 95800 Cergy Saint-Christophe Val-d’Oise Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

