Atelier « Je fais pousser sur mon balcon # des fleurs » Le Chat Perché Cergy, 16 septembre 2023, Cergy.

Envie d’embellir votre chez vous et de créer une petite jungle fleurie sur votre balcon ? On vous explique comment cultiver tout en faisant du bien à la planète : parce qu’en plus de créer un petit coin joli rien que pour vous, votre balcon deviendra un refuge pour le viant qui en a besoin aujourd’hui.

Devenez, vous aussi, un protecteur de la nature sur le quartier! On est ensemble… AU programme … Comment démarrer ? Quelles plantes choisir ? Jardiner écolo : les bons gestes ?

Le Chat Perché Place de la Conversation 95800 Cergy Saint-Christophe Cergy 95800 Cergy Saint-Christophe Val-d’Oise Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T13:00:00+02:00

© Collectif La Lanterne