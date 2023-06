Atelier « Dessin des fruits et des légumes de saison » Le Chat Perché Cergy, 13 septembre 2023, Cergy.

Atelier « Dessin des fruits et des légumes de saison » Mercredi 13 septembre, 15h00 Le Chat Perché Entrée libre

Manger des fruits et des légumes de saison, c’est bien meilleur pour la santé et pour la planète ! Audrey vous propose de les (re)découvrir de manière ludique et artistique, armé.e.s de vos crayons et de vos pinceaux pour réaliser des affiches à la fois jolies et utiles. Libérez l’artiste et le ou la gourmand.e qui sommeille en vous !

Le Chat Perché Place de la Conversation 95800 Cergy Saint-Christophe Cergy 95800 Cergy Saint-Christophe Val-d’Oise Île-de-France

2023-09-13T15:00:00+02:00 – 2023-09-13T18:00:00+02:00

© Collectif La Lanterne