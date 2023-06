Atelier « Cyanotype / insectes pollinisateurs » Le Chat Perché Cergy Cergy Catégories d’Évènement: Cergy

Val-d'Oise Atelier « Cyanotype / insectes pollinisateurs » Le Chat Perché Cergy, 6 septembre 2023, Cergy. Atelier « Cyanotype / insectes pollinisateurs » Mercredi 6 septembre, 14h00 Le Chat Perché Entrée libre Découvrez un procédé photographique monochrome : le cyanotype. Cette technique permet de capturer l’empreinte d’un objet. Grâce à l’exposition des rayons UV, un motif apparait en clair sur un fond bleu profond. Le cyanotype obtenu est ensuite séché à l’air libre avant un rinçage à l’eau clair. Le Chat Perché Place de la Conversation 95800 Cergy Saint-Christophe Cergy 95800 Cergy Saint-Christophe Val-d’Oise Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

