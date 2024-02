Le Chat du Rabbin Conservatoire Darius Milhaud musique, danse et art dramatique Aix-en-Provence, samedi 30 mars 2024.

Le Chat du Rabbin Conservatoire Darius Milhaud musique, danse et art dramatique Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Après leur truculent Monsieur Crocodile présenté en 2023, Marc-Olivier Dupin et Joann Sfar reviennent au Festival de Pâques avec Le Chat du Rabbin.Familles

Ce chat n’est pas n’importe quel chat… C’est un chat philosophe, bavard et… amoureux ! Mais attention, il sort parfois les griffes ! Après l’énorme succès de la BD, déclinée en onze albums, traduite en douze langues, Le Chat du Rabbin de Joann Sfar trouve ici une malicieuse incarnation musicale, grâce à son compositeur et complice Marc-Olivier Dupin. Un concert-spectacle qui permet de découvrir la culture juive séfarade ou d’apprendre à reconnaître les instruments de l’orchestre, en suivant les aventures épiques d’un matou amoureux à la fois de métaphysique et de Zlabya, la très séduisante fille du rabbin. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30 18:00:00

fin : 2024-03-30

Conservatoire Darius Milhaud musique, danse et art dramatique 380 Avenue Mozart

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement Le Chat du Rabbin Aix-en-Provence a été mis à jour le 2024-02-15 par Office de Tourisme d’Aix en Provence