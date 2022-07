Le chat du rabbin, 28 février 2023, .

Le chat du rabbin



2023-02-28 20:30:00 – 2023-02-28

Les Frivolités parisiennes

Inspiré de la bande dessinée du même nom, ce spectacle est, à travers la quête amoureuse d’un chat qui parle, notre récit initiatique à tous. Qui suis-je ? Quelle est ma place dans le monde ? Se posent tour à tour le Chat et son maître. Dans cette nouvelle création des Frivolités Parisienne, la mise en scène de Pascal Neyron, les textes d’Oldelaf, chanteur-compositeur-interprète ; auteur en autres de La Tristitude, s’accordent tout naturellement avec l’univers à la fois burlesque et caustique de Joann Sfar, sur une musique originale de Matthieu Michard. Avec Le Chat du rabbin, le public explore son rapport aux autres, sa manière d’être et le pouvoir immense de la parole.

Les Frivolités parisiennes

Inspiré de la bande dessinée du même nom, ce spectacle est, à travers la quête amoureuse d’un chat qui parle, notre récit initiatique à tous. Qui suis-je ? Quelle est ma place dans le monde ? Se posent tour à tour le Chat et son maître. Dans cette nouvelle création des Frivolités Parisienne, la mise en scène de Pascal Neyron, les textes d’Oldelaf, chanteur-compositeur-interprète ; auteur en autres de La Tristitude, s’accordent tout naturellement avec l’univers à la fois burlesque et caustique de Joann Sfar, sur une musique originale de Matthieu Michard. Avec Le Chat du rabbin, le public explore son rapport aux autres, sa manière d’être et le pouvoir immense de la parole.

Les Frivolités parisiennes

Inspiré de la bande dessinée du même nom, ce spectacle est, à travers la quête amoureuse d’un chat qui parle, notre récit initiatique à tous. Qui suis-je ? Quelle est ma place dans le monde ? Se posent tour à tour le Chat et son maître. Dans cette nouvelle création des Frivolités Parisienne, la mise en scène de Pascal Neyron, les textes d’Oldelaf, chanteur-compositeur-interprète ; auteur en autres de La Tristitude, s’accordent tout naturellement avec l’univers à la fois burlesque et caustique de Joann Sfar, sur une musique originale de Matthieu Michard. Avec Le Chat du rabbin, le public explore son rapport aux autres, sa manière d’être et le pouvoir immense de la parole.

chat_rabbin

dernière mise à jour : 2022-07-08 par