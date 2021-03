Paris Jardins des Champs-Élysées Paris Le Chat déambule Jardins des Champs-Élysées Paris Catégorie d’évènement: Paris

Le Chat déambule Jardins des Champs-Élysées, 26 mars 2021-26 mars 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du 26 mars au 9 juin 2021 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche de 8h à 18h

gratuit

Vingt sculptures monumentales du Chat de Philippe Geluck seront exposées du 26 mars au 9 juin 2021 sur les Champs-Élysées. L’animal le plus populaire de la bande dessinée envahit la plus belle avenue du monde. Dix-huit ans après son exposition à l’École nationale des Beaux-Arts, Philippe Geluck se voit accueilli (comme Fernando Botero le fut en 1992) dans l’espace urbain le plus prestigieux de la capitale française pour y présenter 20 Chat monumentaux en bronze. Une exposition impressionnante dans laquelle Le Chat, comme à son habitude, nous fait rire, nous questionne et nous touche par les sujets profonds qu’il aborde avec légèreté. Du 26 mars au 9 juin 2021 sur les Champs-Elysées (entre le Rond-Point et la place de la Concorde). Complétez votre visite avec l’appli Le Chat déambule. Expositions -> Beaux-Arts Jardins des Champs-Élysées 10 avenue des Champs-Élysées Paris 75008

1, 13 : Champs-Élysées – Clemenceau (172m) 1, 8, 12 : Concorde (537m)

Contact :Philippe Geluck lechatdeambule@lechat.com https://www.facebook.com/lechatdeambule Expositions -> Beaux-Arts Urbain;Expos;Plein air;En famille;Enfants

Date complète :

