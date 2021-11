Le Chat de la semaine – Institut Marie-Thérèse Solacroup Institut Marie-Thérèse Solacroup, 29 novembre 2021, Dinard.

Le Chat de la semaine – Institut Marie-Thérèse Solacroup

du lundi 29 novembre au vendredi 3 décembre à Institut Marie-Thérèse Solacroup

Qui mieux que les apprenants et les formateurs pour parler de ce que nous faisons? Toute la semaine, un accès libre et gratuit sur nos différents réseaux (FB, Linkedin, Insta, Discord, etc.) à différents chats boostés par notre community manager. Vous y échangerez avec nos apprenants et nos formateurs pour en savoir plus et découvrir l’univers passionnant du développement web!

En ligne

Un chat pour échanger, poser vos questions, découvrir, interagir avec nos apprenants et équipes

Institut Marie-Thérèse Solacroup 4 avenue du Chateau Hébert 35800 Dinard Dinard Saint-Énogat Ille-et-Vilaine



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-29T10:00:00 2021-11-29T18:00:00;2021-11-30T10:00:00 2021-11-30T18:00:00;2021-12-01T10:00:00 2021-12-01T18:00:00;2021-12-02T10:00:00 2021-12-02T18:00:00;2021-12-03T10:00:00 2021-12-03T18:00:00