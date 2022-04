Le Chat Botté – Théâtre du Lucernaire Lucernaire Paris Catégorie d’évènement: Paris

RÉSUMÉ Un meunier laisse pour seul héritage à son dernier fils, un chat. Ce chat est magique. Il a le pouvoir de rendre son maître puissant et riche. Botté et masqué, sorte de superhéros ou plutôt de super-héroïne, cette « Catwoman » ne reculera devant rien pour arriver à ses fins. Le fils du meunier, jeune homme d’aujourd’hui, fera le pont entre fiction et réalité ; l’ogre sera l’archétype de tous les monstres, quant à la princesse, son discours en contraste avec son apparence ne manquera pas de vous surprendre dans un conte de cape et d’épée ! DISTRIBUTION D’après Charles Perrault Texte de Rébecca STELLA et Danielle BARTHELEMY Mise en scène Rébecca STELLA Avec : Charlotte POPON en alternance avec Amélie SAIMPONT Caroline MARCHETTI en alternance avec Sarah FUENTES Raphaël POLI en alternance avec Diego VANHOUTTE Scénographie : Camille ANSQUER Costumes : Alice TOUVET Musiques : Pili LOOP Lumières : Mathieu COURTAILLIER Illustrateur : Sébastien CHEBRET

