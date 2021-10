Roubaix Le Conservatoire de Roubaix Nord, Roubaix Le Chat Botté Le Conservatoire de Roubaix Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Le Conservatoire de Roubaix, le vendredi 28 janvier 2022 à 20:00

**Un chat avec des bottes n’est pas chose commune !** Mais pour l’écrivain Giovanni Straparola, c’est le protagoniste parfait pour narrer l’histoire d’un chat, prêt à tout pour offrir à son pauvre maître, la fortune, la gloire et la main d’une sublime princesse. L’ensemble « l’Ilot Brass », bondit sur l’occasion pour proposer une version musicale de ce conte pour enfant à la renommée félinesque. Guénaël Catteloin, _Récitant_ Matthieu Philippe, Christopher Dufay, _Trompettes_ Anthony Blondeau, _Cor_ Louis Lapierre, _Trombone_ Martin Fournier, _Tuba_ Brice Barois, _Batterie_

Entrée 4 euros

Conte musical Le Conservatoire de Roubaix 80 rue de Lille 59100 Roubaix

2022-01-28T20:00:00 2022-01-28T21:30:00

2022-01-28T20:00:00 2022-01-28T21:30:00

