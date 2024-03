LE CHAT BLEU COMEDIE DE METZ Metz, samedi 25 mai 2024.

Chacha est un chaton adorable, plein de vie et de curiosité. Rien ne le différencie des autres chats de son âge à un détail près… il est bleu.Et cette particularité le rend affreusement malheureux. Les autres chatons ne veulent pas jouer avec lui ; tout le monde se moque de son pelage bleu.Alors Chacha part à l’aventure, traversant le monde et les continents à la recherche de ses origines et avec l’espoir de trouver d’autres chats comme lui….Mais le chemin est parsemé d’embûches, de personnages farfelus et de surprises.Un conte initiatique sur la différence qui apprend la géographie et la tolérance en mélangeant chansons, humour et émotion.

Tarif : 13.00 – 13.00 euros.

Début : 2024-05-25 à 15:00

COMEDIE DE METZ 1-3 RUE DU PONT SAINT-MARCEL 57000 Metz 57