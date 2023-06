The WAT are back in Town ! Le Charolais Paris Paris Catégorie d’Évènement: Paris The WAT are back in Town ! Le Charolais Paris, 21 juin 2023, Paris. The WAT are back in Town ! Mercredi 21 juin, 20h00 Le Charolais On remet ça au Marché d’Aligre à Paris 12 !

Oubliez tout l’espace d’une soirée et venez danser avec nous sur un son Pop-Rock à décrocher la lune …

On boit frais, on se déhanche au son des WAT et on met le feu à la rue de Cotte !!!

Au 21 les kidz : no reservation, no participation, que du plaisir pour fêter le début de l’été …

https://www.facebook.com/wildatomicturkey Le Charolais 15 rue de Cotte Paris Paris 75012 Quartier des Quinze-Vingts Île-de-France [{« link »: « https://www.facebook.com/wildatomicturkey »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-21T20:00:00+02:00 – 2023-06-21T23:59:00+02:00

2023-06-21T20:00:00+02:00 – 2023-06-21T23:59:00+02:00

