2022-05-31 09:00:00 – 2022-05-31 23:00:00

Palavas-les-Flots Hérault 3 EUR 9h30-11h30 Le charme des étangs : Balade très facile (4 kilomètres). Une découverte 100% sensorielle : écouter, admirer, sentir, caresser, goûter. À partir de 3 ans – Tarif : 5€/adulte et 3€/enfant (3-12 ans) – Organisé par l’Office de Tourisme & des Congrès – Le Phare de la Méditerranée

