Le charme de l’émeute Théâtre Municipal Berthelot, 15 octobre 2021, Montreuil.

du vendredi 15 octobre au samedi 16 octobre à Théâtre Municipal Berthelot

Que ce soient les Printemps Arabes, la révolution de Maidan en Ukraine ou encore les gilets jaunes, la révolte fait rage et s’exprime constamment dans la rue depuis le début du 21e siècle. Les individualités s’y rejoignent pour ne faire plus qu’un seul corps. La rue, lieu de passage par excellence, devient le véritable théâtre et témoin de l’engagement des corps dans la lutte pour la liberté. Le charme de l’émeute tend à montrer comment l’individuel agit pour le bien collectif. Né peu après 1968, Thomas Chopin a grandi dans la contre-culture de l’époque. Il prend part aux mouvements de foule où il respire ce besoin particulier qu’ont les individus à se retrouver. Formé au théâtre, au clown et à la danse contemporaine il interprète, entre autres, pour Nasser Martin-Gousset, Karine Pontiès ou Camille Boitel. En 2012 il crée sa compagnie, L’infini turbulent. Le charme de l’émeute est sa septième création. Chorégraphie : Thomas Chopin – Avec : Benoit Armange, Elsa Dumontel, Steven Hervouët, Johanna Levy et Simon Tanguy – Création lumière : Vincent toppino -Technicien lumière : Antoine Duris – Création son : Gaspard Guilbert et Thomas Chopin – Musiques additionnelles : Pa di Issime – La Têne, Armo Bishop Roden – Boards of Canada – Technicien son : Jérémy Rouault – Costumes : Delphine Poiraud, Sonia Bosc et Alice Touvet – Masques : Rosalie Stevens – Regard extérieur : Leila Gaudin Production: Association Cie L’infini turbulentco-productions : T.U – Nantes, Micadanses – Paris, CNDC – Angers, CCNN Festival Trajectoires – Nantes – Accueils studio : L’échangeur- CDCN, CNDC – Angers, La Briqueterie – CDCN du Val-de-Marne. Ce spectacle a reçu l’aide au projet et l’aide à la reprise de la Drac Île-de-France, l’aide au projet de l’Adami, l’aide à l’écriture et à la production de Beaumarchais SACD. Thomas Chopin a été accueilli en résidence longue par le Département de la Seine- Saint-Denis dans le cadre de In Situ, Artistes en résidence dans les collèges.

Tarifs: 14€ / 10€ / 8€ / 5€

Cie L’infini Turbulent Pièce chorégraphique pour cinq interprètes – Durée 1h

Théâtre Municipal Berthelot 6 rue Marcellin Berthelot 93100 Montreuil Montreuil Seine-Saint-Denis



