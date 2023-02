LE CHARME DE L’ÉMEUTE CIE L’INFINI TURBULENT THEATRE VICTOR HUGO – BAGNEUX, 8 février 2023, BAGNEUX.

THEATRE VICTOR HUGO – BAGNEUX BAGNEUX 14, AVENUE VICTOR-HUGO Hauts-de-Seine

LE CHARME DE L’ÉMEUTE

CIE L’INFINI TURBULENT

Ce goût pour le corps social et ses manifestations, sa capacité à se régénérer, est au cœur du propos du chorégraphe Thomas Chopin. En témoigne encore sa dernière création. Le Charme de l’émeute est une pièce chorégraphiée qui puise son inspiration dans l’esprit de révolte dont nous avons été les témoins : Printemps arabes, Indignés espagnols, anarchistes grecs…

Pour Thomas Chopin, la rue « s’occupe » un peu comme une façon de récupérer la chose publique. Quand la parole ne circule plus, les corps et les affects entrent en jeu et font émeutes.

Le Charme de l’émeute met en scène un corps collectif puissant, dont la symbolique emprunte aux fêtes transgressives dionysiaques. Les personnages sont masqués, carnavalesques, et soulèvent un désir de renouveau en jouant sur différents registres esthétiques. Une performance parfois à la limite de la transe.

Chorégraphie Thomas Chopin

Créée en collaboration et interprétée par Steven Hervouët, Simon Tanguy, Johanna Levy, Benoit Armange, Elsa Dumontel

