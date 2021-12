Aix-en-Provence Aix-en-Provence Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Le char et l’olivier, une autre histoire de la Palestine Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Le char et l’olivier, une autre histoire de la Palestine Aix-en-Provence, 24 janvier 2022, Aix-en-Provence. Le char et l’olivier, une autre histoire de la Palestine Cité du Livre 8 Rue Des Allumettes – rue Ouest Aix-en-Provence

2022-01-24 18:30:00 18:30:00 – 2022-01-24 Cité du Livre 8 Rue Des Allumettes – rue Ouest

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône // Synopsis //

L’histoire de la Palestine, de son origine à aujourd’hui, loin de ce que les médias appellent le conflit israélo-palestinien. Experts internationaux, historiens, diplomates des Nations Unies, juristes en Droit International amis aussi, témoignages de simples citoyens… Un éclairage primordial basé sur des éléments factuels incontestables, pour se débarrasser des cliches et idées reçues.



Projection suivie d’une discussion avec Pierre Stambul, membre de l’UJFP L’institut de l’Image et Les Ecritures Croisées s’associent autour d’une soirée pour la Palestine. http://www.institut-image.org/ // Synopsis //

