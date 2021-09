Saverne Cinéma Ciné Cubic Bas-Rhin, Saverne Le char et l’olivier Cinéma Ciné Cubic Saverne Catégories d’évènement: Bas-Rhin

LE CHAR ET L’OLIVIER, UNE AUTRE HISTOIRE DE LA PALESTINE France | 2019 | 1h41 | Visa n° 150.567 Un film de Roland NURIER Date de sortie : 6 Novembre 2019 Projection et débat organisés par l'[**Association France Palestine Solidarité Alsace**](http://afps-alsace.com/) Synopsis : L’histoire de la Palestine, de son origine à aujourd’hui, loin de ce que les médias appellent le conflit israélo-palestinien. Experts internationaux, historiens, diplomates des Nations unies, juristes en Droit International mais aussi, témoignages de simples citoyens… Un éclairage primordial basé sur des éléments factuels incontestables, pour se débarrasser des clichés et idées reçues ! Bande annonce : [[https://youtu.be/9jca0w8wPUY](https://youtu.be/9jca0w8wPUY)](https://youtu.be/9jca0w8wPUY)

