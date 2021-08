Le Chapoto L’Aria, 26 mars 2022, Cornebarrieu.

Le Chapoto

L’Aria, le samedi 26 mars 2022 à 11:00

On est d’abord accueilli par l’agent d’entretien qui aime quand tout est bien PROPRE. Et puis il trouve un nez… Petit cirque d’objets d’une trentaine de minutes avec balais, serpillère, papier toilette et autres balayettes, dans ce spectacle nous invitons notre jeune public à assister à une représentation de cirque, un peu décalé certes, les parents en jugeront… Les objets ont été choisis afin de permettre aux tout-petits de reconnaître cette grande famille du ménage et de l’entretien. Du dompteur en passant par l’acrobate, et le clown. Rien n’est présenté au hasard ! Le chapoto, le plus petit cirque du monde…

Tarif Plein 8€ | Tarif Réduit 5€

Jeune public, dès 6 mois

L’Aria Rue du 11 novembre 1918, Cornebarrieu Cornebarrieu Haute-Garonne



