Le Chapitre Munster Munster Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Munster

Le Chapitre Munster, 21 janvier 2022, Munster. Le Chapitre Munster

2022-01-21 20:00:00 – 2022-01-21 22:00:00

Munster Haut-Rhin Munster EUR Très appliqué, le quartet a cappella si bien accordé attaque son fameux programme… Mais nos quatre acrobates de la voix tombent bientôt dans la discorde et le cap du sage récital semble bien difficile à tenir. Le récital tourne rapidement au délire et s’enchaînent alors chansons françaises essentiellement originales, réinterprétations absurdes, détournements irrévérencieux, parodies loufoques, réadaptations. Un véritable feu d’artifice vocal ponctué de saynètes, de mimes, de bruitages drolatiques façon cartoon… Spectacle d’humour musical du Barber Shop Quartet +33 3 89 77 50 32 Très appliqué, le quartet a cappella si bien accordé attaque son fameux programme… Mais nos quatre acrobates de la voix tombent bientôt dans la discorde et le cap du sage récital semble bien difficile à tenir. Le récital tourne rapidement au délire et s’enchaînent alors chansons françaises essentiellement originales, réinterprétations absurdes, détournements irrévérencieux, parodies loufoques, réadaptations. Un véritable feu d’artifice vocal ponctué de saynètes, de mimes, de bruitages drolatiques façon cartoon… Munster

dernière mise à jour : 2022-01-10 par Office de tourisme de la vallée de Munster

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Munster Autres Lieu Munster Adresse Ville Munster lieuville Munster

Munster Munster https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/munster/