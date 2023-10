Soirée d’ouverture Eldorado Parc Gustave Engrand Hellemmes Le Chapitô Lille, 1 juin 2019, Lille.

Pas moins de 12 activités diverses se dérouleront au sein du Parc Engrand et du Chapitô durant les mois de juin et juillet. En présence des artistes et partenaires, l’association saga présentera le programme.

Par une découverte pédagogique, la part belle sera faite aux civilisations des Mayas et Aztèques ainsi qu’aux réalités actuelles des indiens de l’Etat du Chiapas du Mexique.

Les artistes circassiens du Chapitô nous donneront à voir quelques-uns de leurs numéros.

Le Chapitô 208 rue faidherbe 59260 Hellemmes-Lille Lille 59260 Hellemmes-Lille Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « sinkie59@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0633104908 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-06-01T18:00:00+02:00 – 2019-06-01T22:30:00+02:00

Marc Sinkiewicz