LE CIRQUE DE NOEL SUR L’EAU LE CHAPITO Hellemmes – Lille, 6 janvier 2024, Hellemmes - Lille.

La séance initialement prévue le 02 décembre 2023 à 16h00 est avancée à 14h00Les billets restent valables, les remboursements sont acceptésLa séance initialement prévue le 09 décembre 2023 à 17h00 est avancée à 14h00Les billets restent valables, les remboursements sont acceptésDu 19 novembre au 7 janvierLe Chapitô vous propose Le CIRQUE SUR L’EAU, un spectacle unique et original. Dans un bassin de plus de 20 000L d’eau, les artistes évolueront et vous présenterons leurs numéros.Au programme, présenté par notre Monsieur Loyal KAMEL et notre Clown de reprise ILARIO :Ghost RiderNuméro de mécanique 2 roues à grande hauteur avec acrobatie sur trapèzePirates des CaraïbesLes mystères de la magie avec ses grandes illusionsLes Dents de la MerNuméro d’évasion et de haute voltigeLa Petite SirèneAdrielle nous invite à une rêverie Nautico-AérienneLa Pieuvre de Jules VerneDuo aérienLa Pêche au GrosIllario perdu dans l’Océan du rireLa Vigie PirateYannick, équilibriste sur cannesLes Corsaires de Jean BartTrampoline acrobatique et humoristiqueLa Parade des ClownsAvec Ilario, Illaria, Mario et Monsieur LoyalGrand Final Aquatique & MusicalTous les artistes aux rythmes des Fontaines Dansantes & arrivée surprise du Père Noël

Tarif : 15.00 – 25.00 euros.

Début : 2024-01-06 à 16:00

Réservez votre billet ici

LE CHAPITO PARC ENGRAND – 208 RUE FAIDHERBE 59260 Hellemmes – Lille 59