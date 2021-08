Le Chapiteau x Rinse France Le Chapiteau, 27 août 2021, Marseille.

Le Chapiteau x Rinse France

Le Chapiteau, le vendredi 27 août à 18:00

Le Chapiteau x Rinse France La famille, on a retourné Marseille le mois dernier au Chapiteau. Ce mois-ci, on se retrouve pour une seconde édition du Chapiteau x Rinse avec des artistes de folie. ————————————— LINEUP Herbie Jay, c’est la communion, la passion, l’amour et la folie. Avec la fête comme unique but, il a su s’imposer du Bataclan à Péripate. Membre de Rinse et fervent défenseur des cultures clubs, c’est à travers toutes ses implications qu’il s’est fait reconnaitre sous son alias ‘Tonton Raf’, allégorie protectrice et bienveillante de l’insouciance festive et libératrice. Realitycheck s’inscrit dans la nouvelle génération hyper prolifique de DJs et producteurs d’une musique hybride. Ses influences se retrouvent dans le large spectre de la musique électronique, de la bass music à la techno, en passant par l’ambient ou encore le rap, et c’est cette même quête du mélange des sonorités, des textures et des rythmiques qui constitue l’essence de son travail. Après des passages remarqués dans des clubs et festivals tels que Corsica Studios, About Blank, ou Nuits Sonores, Realitycheck a été fraichement élu résident de la radio Rinse France, sur laquelle il a eu l’occasion d’inviter des artistes internationaux tels que DJ Python ou DJ Voices. Auteur en 2021 de deux EP en collaboration avec les producteur français De Grandi et PEEV, ainsi que de son projet solo ‘’Infra/Vertigo’’ chez Global Warming Records, Realitycheck confirme ses ambitions de devenir un des nouveaux acteurs à suivre de la scène électronique française et européenne. 18h00 : Ouverture des portes 20h00 : DJ set starts 01h30 : DJ set ends 02h00 : On se dit au revoir ————————————— JAUGE LIMITEE ! Nous vous recommandons vivement de prendre vos places en amont ! BILLETTERIE : [https://tinyurl.com/w5mr82pf](https://tinyurl.com/w5mr82pf) EARLY : 6€ + frais de loc REGURAL : 8€ + frais de loc ————————————— LE CHAPITEAU Le Chapiteau est un lieu de fête open-air et fait-maison situé à Marseille. Bar bio, club, restaurant, terrains de pétanque… Espace hybride, Le Chapiteau est une oasis urbaine réunissant des soirées atypiques où DJ’s de la scène locale et internationale se succèdent au fil des saisons. Plus d’infos >> [https://www.lechapiteau-marseille.fr/](https://www.lechapiteau-marseille.fr/) ————————————— MESURES SANITAIRES L’événement se déroule dans le respect de toutes les mesures sanitaires en vigueur. Pass sanitaire obligatoire, avec QR CODE (aucun document format papier ou digital sans QR CODE vérifiable ne sera accepté) + Pièce d’identité : – Certificat complet de vaccination (Désormais à 7 jours après la deuxième injection / 7 jours après l’injection pour les personnes ayant eu la Covid) – Test PCR ou antigénique négatif de moins de 72h – Certificat de rétablissement de la Covid à télécharger sur la SIDEP (vous devez avoir un QR code, votre test positif ne fait pas gage de rétablissement). Un stand de dépistage avec test antigénique est mis en place sur le parking face à l’entrée du Chapiteau !

A partir de 6,59€ en pré-vente

Le Chapiteau 38 Traverse Notre Dame de Bon Secours, 13003 Marseille Marseille Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône



