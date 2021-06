Le Chapiteau VS RINSE France – w/ AES Le Chapiteau, 25 juin 2021-25 juin 2021, Marseille.

Le Chapiteau VS RINSE France – w/ AES

Le Chapiteau, le vendredi 25 juin à 18:00

C’est avec un immense plaisir et un grand honneur que nous vous annonçons la collaboration Le Chapiteau – marseille x RINSE France pour cette saison 2021 qui s’annonce prometteuse ! RINSE trouve au Chapiteau un pied à terre à Marseille. Une fois par mois, des artistes de la Radio viendront se produire sous Le Chapiteau. D’un autre côté, c’est Le Chapiteau, représenté par Arcene K qui se produira mensuellement sur les ondes d’une des meilleures webradio d’Europe ! A chaque émission, Arcene K invite un DJ marseillais pour jouer à ses côtés. LINE UP : Pour le tout premier événement, RINSE invite AES !! DJ et producteur depuis 2012 sous différents alias, AES est aussi membre de Rinse France depuis 2015. Dans son émission, il invite des djs issus de différents horizons mais qui se rejoignent finalement autour d’une même vision du groove. Ses influences sont variées : de la house de Chicago à la scène rave anglaise en passant par la nouvelle scène ambient house du Canada, elles font de lui un artiste complet. [https://www.facebook.com/aesdj210](https://www.facebook.com/aesdj210) [https://soundcloud.com/aes210](https://soundcloud.com/aes210) Par respect pour le voisinage, le set s’arrête à 22h00. Le Chapiteau ferme à 23h00. — Entrée : 5€ + frais de loc BILLETTERIE: [https://tinyurl.com/55vcb2mc](https://tinyurl.com/55vcb2mc) _ _ _ INFOS PRATIQUES En respect des mesures sanitaires en vigueur, la jauge de cet événement est réduite. Les réservations et le port du masque sont obligatoires !! On s’aime, alors on fait attention les uns aux autres, be safe NB : la direction se garde le droit d’entrée Pas de bruit en sortant, pensez aux voisins qui dorment ! PEACE LOVE and MUSIC !! Dans le respect, dans la joie, dans la musique!! Politique de réduction de plastique + récup + compostage Pizzas et petits plaisirs faits-maison Le 1er BAR – BIO, LOCAL et à petits prix à Marseille

5€

Le Chapiteau 38 Traverse Notre Dame de Bon Secours, 13003 Marseille Marseille Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-25T18:00:00 2021-06-25T23:00:00