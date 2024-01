COLLECTIF CONTEST Le Chapiteau Marseille, samedi 27 janvier 2024.

COLLECTIF CONTEST ♫♫♫ Samedi 27 janvier, 22h00 Le Chapiteau A partir de 5,59€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-27T22:00:00+01:00 – 2024-01-28T04:00:00+01:00

Fin : 2024-01-27T22:00:00+01:00 – 2024-01-28T04:00:00+01:00

► From House to Techno

► 22h 04h

► Pur sound system

► BAR BIO, LOCAL et à petits prix

► Billetterie 7€ https://shotgun.live/events/collectif-contest

Et Boom ! La deuxième d’une saison qui promet d’être légendaire !

On remet le CONTEST samedi soir pour weekend full marathon musical

Au Club, au Mini-Club et même au Chalet, six collectifs vont nous faire voyager et vivre des moments intenses.

Une battle de son qui va vous faire danser jusqu’à ce que vos pieds demandent grâce.

Mettez ton baskets les plus confortables, car on va tester la résistance du dancefloor !

——— INFOS PRATIQUES ——-

BILLETTERIE https://shotgun.live/events/collectif-contest

PRE-VENTE ABONNE SHOTGUN 5e + frais de loc

PRE-VENTE 7e + frais de loc

SUR PLACE 12e

On prend soin les un·es des autres

➡ La musique s’arrête à 03h30 et on évite le bruit en quittant les lieux pour ne pas déranger les voisin·es on vous attend donc on fire dès la première heure !

➡ Tout comportement oppressif (agression, harcèlement, paroles et gestes déplacés…), qu’il soit à caractère sexiste, raciste, homophobe, transphobe, grossophobe, validiste (…) est banni du Chapiteau. Le Chapiteau se réserve le droit de refuser toute personne ayant des comportements oppressifs et/ou discriminatoires.

➡ L’équipe se tient à votre disposition si vous subissez quelconque type d’agression / harcèlement ou vous sentez mal à l’aise vis-à-vis du comportement d’un·e personne présente sur nos lieux. Si cela arrive, n’hésitez pas à vous adresser à notre chargée de prévention à l’accueil ou à contacter notre safe hotline +33 7 51 17 93 32.

PEACE LOVE and MUSIC !! Dans le respect, dans la joie, dans la musique!!

► Le 1er BAR BIO, LOCAL et à petits prix à Marseille

_____________________________________________________________

Retrouvez l'agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

