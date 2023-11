NYE 24 – EN VOGUE Le Chapiteau Marseille, 31 décembre 2023, Marseille.

NYE 24 – EN VOGUE Dimanche 31 décembre, 22h00 Le Chapiteau De 10 à 40€

EN-VOGUE et EN-SEMBLE vers 2024

Ahhh la haute couture, le style, le luxe, l’extravagance… Le monde du tweed, de l’organza et de la dentelle. Un monde où l’absurde est synonyme de prudence.

Tout d’abord les mannequins, ces étoiles filantes du chic qui illuminent nos vies ordinaires. Leur journée commence par un café au lait servi par des lutins celtes et se termine par une salutation au soleil sur des tapis tissés au fil d’or par des moines tibétains. Pendant que nous, simples mortels, essayons de résoudre le mystère des chaussettes disparues dans la machine à laver, elleux planifient la conquête de Mars en talons aiguilles.

Et puis iels ont cette envoûtante capacité à rester stoïques face à toute épreuve. Quoi de plus naturel que de se balader avec une robe faite de pailles d’acier et de plumes de paon géantes venus de l’Himalaya, n’est-ce pas ?

D’ailleurs, les vêtements, ces créations uniques qui défient parfois les lois de la physique.On se demande comment un cerveau humain peut créer de telles œuvres. Les créateurs.trices sont vraiment des êtres extraordinaires et naïfs.

Iels vivent dans un monde parallèle où le commun des mortels est vêtu de robes en papier d’aluminium, de pantalons à trois jambes ou de chapeaux qui pourraient servir de refuge pour les oiseaux migrateurs.

Quel monde fantastique où se griffent les Journalistes, les Paparazzis, les Groupies, les Influenceur.euses…. ET NOUS !

Sequins, paillettes, tissu lamé… Pourvu que ça brille !

Fashion Folly Runway : Oh my god ! A real fashion défilay !! Du chic au choc, de la créativité débridée au style déraisonnable. Assistez ou prenez place au catwalk – à vous de jouer.

Flash Fashion Dance Zone : débauche de dentelles et décibels. 3 scènes, de la Disco-DIVA à la RAVE-Décadence.

Foolish Finery Corner : quand les accessoires volent la vedette. Le paradis des détails déraisonnables.

Cocktails d’Extravagance : là où les saveurs rivalisent les styles. Un clin d’œil au glamour qui vous fera sourire à chaque gorgée.

Chic & Cheeky Corner : make me up baby, make me shine !

Dress code : Absurde & Élégant

Tu penses que le milieu de la mode est sélect ? Pardi rappelle toi où tu mets les pieds ! Au Chapiteau tout le monde viens comme il est, avec ses origines, son histoire et ses moyens

BILLETTERIE :

► De 10e à 40e

► https://shotgun.live/events/nye-24-en-vogue

SI VOUS ARRIVEZ APRES L’HEURE, VOUS DEVEZ REGLER LA DIFFERENCE ENTRE VOTRE PLACE ET LE PRIX SUR PLACE.

On prend soin de soi et des autres

Tout comportement oppressif (agression, harcèlement, paroles et gestes déplacés…), qu’il soit à caractère sexiste, raciste, homophobe, transphobe, grossophobe, validiste (…) est banni du Chapiteau. Le Chapiteau se réserve le droit de refuser toute personne ayant des comportements oppressifs et/ou discriminatoires.

L’équipe se tient à votre disposition si vous subissez quelconque type d’agression / harcèlement ou vous sentez mal à l’aise vis-à-vis du comportement d’un·e personne présente sur nos lieux. Si cela arrive, n’hésitez pas à vous adresser à notre chargée de prévention à l’accueil ou à contacter notre safe hotline : +33 7 51 17 93 32.

La musique s’arrête à 06h30 et on évite le bruit en quittant les lieux pour ne pas déranger les voisin·es : on vous attend donc on fire dès la première heure !

PEACE LOVE and MUSIC !! Dans le respect, dans la joie, dans la musique!!

► Politique de réduction de plastique + récup

► Tapas et petits plaisirs faits-maison

► Le 1er BAR – BIO, LOCAL et à petits prix à Marseille

_____________________________________________________________

