SMOG W/ HYPERACTIVITY MUSIC INVITE NME CLICK & CASCO + BRK Le Chapiteau Marseille, 16 décembre 2023, Marseille.

SMOG W/ HYPERACTIVITY MUSIC INVITE NME CLICK & CASCO + BRK Samedi 16 décembre, 21h30 Le Chapiteau De 0 à 12€

► Jungle, Drum&bass – label night avec Hyperactivity Music

► 21h30 – 04h00

► Pur sound system

► BAR – BIO, LOCAL et à petits prix

► Entrée gratuite avant 23h

Regroupant une quarantaine d’artistes de la scène Jungle / Drum&bass des 4 coins de la planète et avec plus de 75 releases au compteur, Hyperactivity Music a rapidement gagné le support d’artistes majeurs de la scène D&B comme : Noisia, John B, Aphrodite, Dillinja, LTJ Bukem, Dj Marky, Zero T et bien plus encore… Pour cette nuit au Chapiteau, retrouvez les agitateurs du label + leurs invités de 21h30 à 04h00 du matin !

—- LINE UP —-

⚡️ NME CLICK CREW (ULM, DE – Jungle, Drum&bass)

⚡️⚡️ ÖNDER / HEIKO / MC MARVELOUS

► https://www.youtube.com/watch?v=J45OVwZWjnc

⚡️ CASCO (Sustain // Munich, DE – Drum&bass)

► https://soundcloud.com/casco-sustain

⚡️ BRK (Marseille – Jungle, Drum&bass)

► https://soundcloud.com/brk-music

21h30 : Ouverture des portes

03h30 : Fin des DJ sets

04h00 : On se dit au revoir

AVANT 23H : Entrée gratuite (il faudra prendre un billet gratuit via Shotgun à l’entrée – sans limite)

EARLY – ENTRÉE À TOUT MOMENT : 5e + frais de loc

LATE – ENTRÉE À TOUT MOMENT : 10e + frais de loc

SUR PLACE : 12e

Attention retardataires : si vous prenez une place gratuite avant 23h et que vous arrivez après l’heure, vous devrez payer l’entrée !

— INFOS PRATIQUES —

On prend soin les un·es des autres

➡ La musique s’arrête à 03h30 et on évite le bruit en quittant les lieux pour ne pas déranger les voisin·es : on vous attend donc on fire dès la première heure !

➡ Tout comportement oppressif (agression, harcèlement, paroles et gestes déplacés…), qu’il soit à caractère sexiste, raciste, homophobe, transphobe, grossophobe, validiste (…) est banni du Chapiteau. Le Chapiteau se réserve le droit de refuser toute personne ayant des comportements oppressifs et/ou discriminatoires.

➡ L’équipe se tient à votre disposition si vous subissez quelconque type d’agression / harcèlement ou vous sentez mal à l’aise vis-à-vis du comportement d’un·e personne présente sur nos lieux. Si cela arrive, n’hésitez pas à vous adresser à notre chargée de prévention à l’accueil ou à contacter notre safe hotline : +33 7 51 17 93 32.

► Politique de réduction de plastique + récup + compostage

► Pizzas, tapas et petits plaisirs faits-maison

► Le 1er BAR – BIO, LOCAL et à petits prix à Marseille

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

