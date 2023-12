ÉLECTRO MAZE // LA DÉDALE Le Chapiteau Marseille, 15 décembre 2023 20:30, Marseille.

► Minimal, Progressive, Techno, Electro

► 21h30 – 04h00

► Pur sound system

► BAR – BIO, LOCAL et à petits prix

► Entrée gratuite avant 23h

La Dédale présente Electro Maze

Ça, c’est comme un labyrinthe sonore, tu vois ? À chaque coin obscur, il y a une expérience musicale différente qui t’attend. C’est un peu comme si tu résolvais un puzzle, chaque DJ qui mixe, c’est comme une pièce du casse-tête musical, et tout s’emboîte parfaitement pour te plonger dans un labyrinthe sonore dont tu auras du mal à te sortir !

— LINE UP —

– LEON ( UNKNOW )

https://soundcloud.com/radioflouka/soda-peak-time-o-l-on-invite?in=electronic-playground-epg/sets/epg-theo-leo-mix

– VIKUS ( DÉDALE )

https://soundcloud.com/…/set-cabriole-theo-leo-b2b-vikus

– LA MARMAILLE ( DÉDALE )

https://soundcloud.com/la-marmaille-telonius

– THÉO LÉO ( DÉDALE )

https://soundcloud.com/electronic…/sets/epg-theo-leo-mix

21h30 : Début des DJ sets

03h30 : Fin des DJ sets

04h00 : On se dit au revoir

——— INFOS PRATIQUES ——-

AVANT 23H : GRATUIT (il faudra prendre un billet gratuit via Shotgun à l’entrée – sans limite)

EARLY – A TOUTE HEURE : 5e + frais de loc

LATE – A TOUTE HEURE : 10e + frais de loc

SUR PLACE : 12e

⚠ ATTENTION RETARDATAIRES : si vous prenez une place avant 23h et arrivez après l’heure demandée, il faudra payer le différentiel avec le tarif sur place.

Les places gratuites sont avant tout destinées aux personnes en situation de précarité : be cool, cédez-les si vous pouvez vous permettre de prendre un autre tarif !

On prend soin les un·es des autres

➡ La musique s’arrête à 03h30 et on évite le bruit en quittant les lieux pour ne pas déranger les voisin·es : on vous attend donc on fire dès la première heure !

➡ Tout comportement oppressif (agression, harcèlement, paroles et gestes déplacés…), qu’il soit à caractère sexiste, raciste, homophobe, transphobe, grossophobe, validiste (…) est banni du Chapiteau. Le Chapiteau se réserve le droit de refuser toute personne ayant des comportements oppressifs et/ou discriminatoires.

➡ L’équipe se tient à votre disposition si vous subissez quelconque type d’agression / harcèlement ou vous sentez mal à l’aise vis-à-vis du comportement d’un·e personne présente sur nos lieux. Si cela arrive, n’hésitez pas à vous adresser à notre chargée de prévention à l’accueil ou à contacter notre safe hotline : +33 7 51 17 93 32.

☮ PEACE LOVE and MUSIC !! Dans le respect, dans la joie, dans la musique !!

► Politique de réduction de plastique + récup + compostage

► Pizzas, tapas et petits plaisirs faits-maison

► Le 1er BAR – BIO, LOCAL et à petits prix à Marseille

_____________________________________________________________

