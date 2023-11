ONDE STELLAIRE BY PARADIGM Le Chapiteau Marseille, 1 décembre 2023, Marseille.

ONDE STELLAIRE BY PARADIGM Vendredi 1 décembre, 21h30 Le Chapiteau De 0 à 12€

► Tech house, techno mélodique & rave

► 21.30 – 04.00

► Pur sound system

► douce odeur

► BAR – BIO, LOCAL et à petits prix

► Entrée gratuite avant 23h

Et si cette fois-ci les astronautes de Paradigm vous envoyaient sur orbite ?

Pour notre dernière soirée de l’année, on vous donne un rendez vous spécial, une Onde Stellaire, dans les navettes spatiales du Chapiteau. Prêts à faire un séjour en apesanteur à base de fréquences cosmiques entre house et techno ?

Vous allez embarquer pour un voyage de 6h, avec aux manettes des commandants de bord de haut vol !

Dans le club-cockpit, vous retrouverez le pilote interstellaire Dynasty of Dreams pour un live étoilé suivi de Shani et Vitmo, pour un b2b cosmique.

https://soundcloud.com/shanidvh

☄️ Dans le mini-club-cockpit, Ashley nield et DJ Rotavele seront aux commandes d’un b2b digne des météorites les plus brûlantes de l’espace.

https://soundcloud.com/h-ley-ginel

https://soundcloud.com/rotavele-music

Soyez prévenus, on ne prévoit pas de gravité jusqu’à 4h. Et pas la peine d’attacher vos ceintures, il n’y en aura pas !

——-

21h30 : Début des DJ sets

03h30 : Fin des DJ sets

04h00 : On se dit au revoir

——-

AVANT 23H : Entrée gratuite (il faudra prendre un billet gratuit via Shotgun à l’entrée – sans limite)

EARLY – A TOUTE HEURE : 5e + frais de loc

LATE – A TOUTE HEURE : 10e + frais de loc

SUR PLACE : 12e

⚠ ATTENTION RETARDATAIRES :

Si vous prenez une place avant 23h et arrivez après l’heure demandée, il faudra payer le différentiel avec le tarif sur place.

On prend soin de soi et des autres

La musique s’arrête à 03h30 et on évite le bruit en quittant les lieux pour ne pas

déranger les voisin·es : on vous attend donc on fire dès la première heure !

Tout comportement oppressif (agression, harcèlement, paroles et gestes déplacés…), qu’il soit à caractère sexiste, raciste, homophobe, transphobe, grossophobe, validiste (…) est banni du Chapiteau. Le Chapiteau se réserve le droit de refuser toute personne ayant des comportements oppressifs et/ou discriminatoires.

L’équipe se tient à votre disposition si vous subissez quelconque type d’agression / harcèlement ou vous sentez mal à l’aise vis-à-vis du comportement d’un·e personne présente sur nos lieux. Si cela arrive, n’hésitez pas à vous adresser à notre chargée de prévention à l’accueil ou à contacter notre safe hotline : +33 7 51 17 93 32.

PEACE LOVE and MUSIC !! Dans le respect, dans la joie, dans la musique!!

► Politique de réduction de plastique + récup

► Tapas et petits plaisirs faits-maison

► Le 1er BAR – BIO, LOCAL et à petits prix à Marseille

_____________________________________________________________

