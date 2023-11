GROOVENCE TAKEOVER W/ ALEKSANDIR, BRYCE WAX, MOONEE Le Chapiteau Marseille, 24 novembre 2023, Marseille.

► Electronic, House, World, Breaks & Bass

► 21h30 – 04h00

► Pur sound system

► BAR – BIO, LOCAL et à petits prix

► Entrée libre et gratuite avant 23h

Après 7 éditions de folie, le collectif et label Groovence a carte blanche pour vous faire danser une fois de plus

— LINE UP —

ALEKSANDIR (Artesian Sound, Omena, Church) – Electronic, House, Breaks

Bryce Wax – (Saint Etienne, Disco House Session) – House, Disco, Breaks, UKG

⚡️ Moonee (Groovence, SlothBoogie, Omena) – House, World, UKG, Breaks

—-

21h30 : Début des DJ sets

03H30 : Fin des DJ sets

04h00 : On se dit au revoir

—-

AVANT 23H : Entrée gratuite (il faudra prendre un billet gratuit via Shotgun à l’entrée – sans limite)

EARLY – A TOUTE HEURE : 5e + frais de loc

LATE – A TOUTE HEURE : 10 e + frais de loc

SUR PLACE : 12 e

⚠ ATTENTION RETARDATAIRES : si vous prenez une place avant 23h et arrivez après l’heure demandée, il faudra payer le différentiel avec le tarif sur place.

— INFOS PRATIQUES —

On prend soin les un·es des autres

➡ La musique s’arrête à 03h30 et on évite le bruit en quittant les lieux pour ne pas déranger les voisin·es : on vous attend donc on fire dès la première heure !

➡ Tout comportement oppressif (agression, harcèlement, paroles et gestes déplacés…), qu’il soit à caractère sexiste, raciste, homophobe, transphobe, grossophobe, validiste (…) est banni du Chapiteau. Le Chapiteau se réserve le droit de refuser toute personne ayant des comportements oppressifs et/ou discriminatoires.

➡ L’équipe se tient à votre disposition si vous subissez quelconque type d’agression / harcèlement ou vous sentez mal à l’aise vis-à-vis du comportement d’un·e personne présente sur nos lieux. Si cela arrive, n’hésitez pas à vous adresser à notre chargée de prévention à l’accueil ou à contacter notre safe hotline : +33 7 51 17 93 32.

► Politique de réduction de plastique + récup + compostage

► Pizzas, tapas et petits plaisirs faits-maison

► Le 1er BAR – BIO, LOCAL et à petits prix à Marseille

_____________________________________________________________

