PARFÊTE BY PARFUMERIE SYSTEM Le Chapiteau Marseille, 17 novembre 2023, Marseille.

► house, techno, break, dnb, jungle

► 21.30 – 04.00

► Pur sound system

► Douce odeur

► BAR – BIO, LOCAL et à petits prix

C’est au beau milieu de la jungle Marseillaise que la tribu nomades du Parfum décida de s’arrêter.

Ils se nourrissent de bonnes vibrations et de mélodies enivrantes, parcourant la nature et les villes environnantes à la recherche de nouveaux arômes.

Attirés par une odeur alléchante, le grand Manitou et les Maîtres Parfumeurs firent halte et levèrent les yeux vers une étrange construction de toile et de bois, d’un ton rougeâtre et qui leur paraissait irréel : Le Chapiteau.

‘’C’est ici que nous mettrons en place notre prochain bivouac’’ s’exclama Le Grand Manitou. Le reste de la Tribu acquiesça avec joie et vigueur.

Ils décidèrent donc de vous donnez rendez-vous le 17 novembre prochain afin de célébrer tous ensemble la fragrance festive trouvée sous cette grande toile.

——-

BILLETTERIE : https://shotgun.live/events/parfete-by-parfumerie-system…

AVANT 23H : GRATUIT

EARLY – A TOUTE HEURE : 5e + frais de loc

LATE – A TOUTE HEURE : 10e + frais de loc

SUR PLACE : 12e

⚠ ATTENTION RETARDATAIRES :

si vous prenez une place avant 21h ou 23h et

arrivez après l’heure demandée, il faudra payer le différentiel avec le tarif sur place.

On prend soin les un·es des autres

La musique s’arrête à 03h30 et on évite le bruit en quittant les lieux pour ne pas déranger les voisin·es : on vous attend donc on fire dès la première heure !

Tout comportement oppressif (agression, harcèlement, paroles et gestes déplacés…), qu’il soit à caractère sexiste, raciste, homophobe, transphobe, grossophobe, validiste (…) est banni du Chapiteau.

Le Chapiteau se réserve le droit de refuser toute personne ayant des comportements oppressifs et/ou discriminatoires.

L’équipe se tient à votre disposition si vous subissez quelconque type d’agression / harcèlement ou vous sentez mal à l’aise vis-à-vis du comportement d’un·e personne présente sur nos lieux. Si cela arrive, n’hésitez pas à vous adresser à notre chargée de

prévention à l’accueil ou à contacter notre safe hotline : +33 7 51 17 93 32.

PEACE LOVE and MUSIC !! Dans le respect, dans la joie, dans la musique !

► Politique de réduction de plastique + récup + compostage

► Pizza, tapas et petits plaisirs faits-maison

► Le 1er BAR – BIO, LOCAL et à petits prix à Marseille

_____________________________________________________________

