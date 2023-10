DARK N STORMY W/ MARKUS VOLKER, MILA DIETRICH & MORE Le Chapiteau Marseille, 11 novembre 2023, Marseille.

DARK N STORMY W/ MARKUS VOLKER, MILA DIETRICH & MORE Samedi 11 novembre, 21h30 Le Chapiteau De 0 à 12€

LET’S RAVE DARKER!

► techno / dark techno / ebm

► 21h30 – 04h00

► Pur sound system

► BAR – BIO, LOCAL et à petits prix

Initié par Mila Dietrich et Ghost Dance, Dark N Stormy est plus qu’un concept de soirée, c’est une vision de la rave : Sombre et sans concession.

Ensemble ils distillent une techno saturée d’Ebm, d’indus, de Coldwave, aux émanations Punk Rock

Pour cette édition marseillaise, le crew invite Markus Volker et La Croix et la Bannière, deux projets solides et emblématiques de la scène techno phocéenne.

Attention cocktail sombre, puissant et dangereusement addictif

— LINE UP —

️ MARKUS VOLKER – techno

https://open.spotify.com/…/artist/54oVe5H35wvd40oF6SZwBP

Distillant une techno puissante et mélodique, Markus Volker appartient à la nouvelle vague électronique. Années après années, son style émerge comme une recherche musicale forgeant une couleur très personnelle. Maîtrisant avec brio ses diverses influences, sa techno se dévoile dans un style épuré, mêlant rythmiques puissantes, mélodies colorées et progressions contrastées.

️ MILA DIETRICH – techno punk / trance / ebm

https://open.spotify.com/…/6gFqC88ulyEMiqeVp5b71Q…

Inspirée par son background à la batterie dans divers groupes de rock et metal, les tracks de Mila Dietrich transmettent des trip visuels et sonores, infusés de références aux cultures alternatives. Mila revendique son éclectisme musical et défend avec passion l’abolition des frontières entre les genres. Ses mix entre techno, remix punk rock, emo trap et trance, mélangés à son énergie sur scène hors du commun font de ses sets des expériences uniques et largement fédératrices.

️ GHOST DANCE – techno

https://open.spotify.com/…/72xnwCGF31iOuRh3l5JIwZ…

Beat métronomiques, basses tranchantes, Ghost Dance propage un son froid et implacable.

Repérés par Mau5trap (label de Deadmau5) et Octopus rec. avec son remix de SIAN, les premiers Eps de ‘Ghost Dance’ évoluent déjà quelque part entre electro, indus et techno. Ses DJ sets, d’une rare intensité, lui ouvrent les portes de clubs de renoms à Berlin, Londres, Brescia et des festivals prestigieux.

La musique de Ghost Dance est une mécanique rigoureuse façonnée pour et par la rave.

️ LA CROIX ET LA BANNIÈRE – electro / ebm / techno (live)

https://open.spotify.com/…/1Zhx1tE0PGtEH3a2EEiuCG…

Derrière La Croix et La Bannière se cachent Acide Mat et Lux la Croix. Depuis une dizaine d’années, les Bonnie & Clyde de la techno française parcourent les routes ensemble à travers le monde avec comme bagages leurs projets artistiques.

Dark, Industriel, EBM, Hard Techno… ils fusionnent leurs multiples influences.

21h30 : Ouverture des portes et début des DJ sets

03h30 : Fin des DJ sets

04h00 : Closing

ENTRÉE AVANT 23H : GRATUIT (sur réservation)

EARLY – ENTRÉE À TOUT MOMENT : 5e + frais de loc

LATE – ENTRÉE À TOUT MOMENT : 10e + frais de loc

SUR PLACE : 12e

⚠ ATTENTION RETARDATAIRES : si vous prenez une place avant 21h ou 23h et arrivez après l’heure demandée, il faudra payer le différentiel avec le tarif sur place.

☝️Les places gratuites sont avant tout destinées aux personnes en situation de précarité : be cool, cédez-les si vous pouvez vous permettre de prendre un autre tarif !

On prend soin les un·es des autres

➡ La musique s’arrête à 03h30 et on évite le bruit en quittant les lieux pour ne pas déranger les voisin·es : on vous attend donc on fire dès la première heure !

➡ Tout comportement oppressif (agression, harcèlement, paroles et gestes déplacés…), qu’il soit à caractère sexiste, raciste, homophobe, transphobe, grossophobe, validiste (…) est banni du Chapiteau. Le Chapiteau se réserve le droit de refuser toute personne ayant des comportements oppressifs et/ou discriminatoires.

➡ L’équipe se tient à votre disposition si vous subissez quelconque type d’agression / harcèlement ou vous sentez mal à l’aise vis-à-vis du comportement d’un·e personne présente sur nos lieux. Si cela arrive, n’hésitez pas à vous adresser à notre chargée de prévention à l’accueil ou à contacter notre safe hotline : +33 7 51 17 93 32.

☮️ PEACE LOVE and MUSIC !! Dans le respect, dans la joie, dans la musique !!

► Politique de réduction de plastique + récup + compostage

► Pizzas, tapas et petits plaisirs faits-maison

► Le 1er BAR – BIO, LOCAL et à petits prix à Marseille

_____________________________________________________________

