EARTHQUAKE W/KUBEBE, MILA NECCHELLA B2B AKZIDANCE, L'AMATEUR Le Chapiteau Marseille, 27 octobre 2023, Marseille.

► Break, jungle, bass…

► 21.30 – 04.00

► Pur sound system

► BAR – BIO, LOCAL et à petits prix

► Billetterie à partir de 0e

Ça va tReMbLeR !

Dans la jungle du Chapiteau il fait bon vivre : les lions rugissent au tintement des BPMs qui résonnent, les rhinocéros agitent leur corne pour glâner la bonne humeur ambiante, les zébres tapent frénétiquement du pied en contemplant le ciel et les serpents ont arrêté leurs sifflements pour laisser place au plus majestueux des sons

Chaussez vos sabots, le tremblement de terre est proche et ses secousses promettent d’être terriblement fortes

️ KUBEBE : DJ et producteur lillois au répertoire éclectique entre House, Trance et Break. Signé sur les labels Playground, Hardfist, Calypso, Fauna Rêve ou Feines Tier, il est aussi habitué des ondes de Kiosk (Radio Bruxelles) et Mutant Radio (Tbilisi). Son denier EP aux accents Reggaeton et Acid est une collab avec le producteur mexicain Theus Mago!

️ MILA NECCHELLA : DJ basée à Marseille, Mila Necchella diffuse des ondes global bass, via des sets hybrides et survoltés créant autant de surprises que d’instants fiévreux. Sensible aux problématiques d’inclusivité, elle anime Sororo-Club sur Station Station depuis 2021, une émission de radio consacrée à la visibilité des femmes et des minorités de genre dans la musique électronique qui se décline aussi en événements.

️ AKZIDANCE : DJ, producteur, soufflant le chaud et le froid, ses sets sont construits comme un voyage rythmique au service de la danse et des danseurs. Depuis 2018, Akzidance se produit régulièrement à Marseille (entre clubs, rooftops, caves underground et cabarets orientaux) mais aussi à Montpellier, Lyon, Bordeaux, Paris…

️ L’AMATEUR : DJ éclectique et activiste depuis 25 ans, co-programmateur (Le Bon Air ou auparavant Radio Grenouille et Midi Festival), l’Amateur créait en 2016 Tropicold, un collectif de DJ et créatifs qui a rayonné sur Marseille et ailleurs (Transmusicales, Le Sucre, NDK…) De retour en solo, il diffuse des dj sets toujours aussi panoramiques, au fil de ses envies et sans limites de styles ni d’époques!

——-

21h30 : Début des DJ sets

03h45 : Fin des DJ sets

04h00 : On se dit au revoir

——-

BILLETTERIE :

AVANT 23H : GRATUIT (sur réservation)

EARLY – A TOUTE HEURE : 5e + frais de loc

LATE – A TOUTE HEURE : 10e + frais de loc

SUR PLACE : 12e

⚠ ATTENTION RETARDATAIRES :

si vous prenez une place avant 21h ou 23h et

arrivez après l’heure demandée, il faudra payer le différentiel avec le tarif sur place.

Les places gratuites sont avant tout destinées aux personnes en situation de

précarité : be cool, cédez-les si vous pouvez vous permettre de prendre un autre tarif !

On prend soin les un·es des autres

La musique s’arrête à 03h30 et on évite le bruit en quittant les lieux pour ne pas

déranger les voisin·es : on vous attend donc on fire dès la première heure !

Tout comportement oppressif (agression, harcèlement, paroles et gestes déplacés…),

qu’il soit à caractère sexiste, raciste, homophobe, transphobe, grossophobe, validiste

(…) est banni du Chapiteau. Le Chapiteau se réserve le droit de refuser toute personne

ayant des comportements oppressifs et/ou discriminatoires.

L’équipe se tient à votre disposition si vous subissez quelconque type d’agression /

harcèlement ou vous sentez mal à l’aise vis-à-vis du comportement d’un·e personne

présente sur nos lieux. Si cela arrive, n’hésitez pas à vous adresser à notre chargée de

prévention à l’accueil ou à contacter notre safe hotline : +33 7 51 17 93 32.

PEACE LOVE and MUSIC !! Dans le respect, dans la joie, dans la musique!!

► Politique de réduction de plastique + récup + compostage

► Pizza, tapas et petits plaisirs faits-maison

► Le 1er BAR – BIO, LOCAL et à petits prix à Marseille

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

