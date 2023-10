LA ZINZINERIE BY P2Z Le Chapiteau Marseille, 21 octobre 2023, Marseille.

LA ZINZINERIE BY P2Z Samedi 21 octobre, 21h30 Le Chapiteau De 0 à 12€

► Deep House to Techno

► 21h30-04h00

► Pur sound system

► BAR – BIO, LOCAL et à petits prix

Non les zinzins de l’espace ne sont pas encore au Chap’, certains les appellent P2Z, d’autres les nomment Parizinzins. La Zinzinerie, c’est un état d’esprit, tu captes ?

Pur produit du terroir de la bringue, P2Z, c’est la coopérative des bêtises, la crème fraîche des nuits parisiennes. La passion des disques, de la danse libre, décomplexée et décalée.

La promesse d’un set minimal vers l’infini et au-delà. Ils sont zinzins et le valent sacrément bien.

— LINE UP —

P2Z (Parizinzin)

https://soundcloud.com/parizinzins

ADOU & PEACH.DATA (PatTaTrackMusic)

https://soundcloud.com/pttptt

À l’aise à n’importe quelle heure et dans n’importe quelle galaxie, PTT (composé d’Adou et peach.data) allie les textures électroniques pour le plus grand bonheur des oreilles averties. Fidèles résidents du Bar Gallia à Pantin où ils invitent les plus gros diggers du bitume dans le cadre de « Fine Fleur », on peut les voir également prêcher la bonne parole musicale dans de nombreux endroits de la capitale ou dans les micro-festivals les plus renommés de France et de Navarre. Autant vous dire qu’il va falloir s’accrocher dans le cockpit !

ABN (P2z)

https://soundcloud.com/nicolasabn

Spécimen polymorphe aux multiples facettes, Abn jamais sans sa moustache, se trouve souvent là où on ne l’attend pas. Un jour cheveux dorés, deep house de qualité, on se retrouve téléporté au bord de l’eau les pieds ensablés ; l’autre, bonnet vissé sur la tête, classiques disco sortis un à un de sa collection colossale, il transforme son propre booth en piste de danse. Taulier du collectif P2Z et du ti punch maison version bonbonne de 5L, on n’est jamais tout à fait sûrs de ce qu’il va nous proposer, mais une chose est certaine : il parvient toujours à nous emporter.

AKIRA

https://soundcloud.com/akira_petitelola

Montez les décibels et accélérez les BPM. Le Chapiteau va trembler ! Entourée des acteurs de la scène nantaise où elle vit, dans sa quasi totalité masculine, son envie d’exprimer sa propre sensibilité musicale a grandi et pu voir le jour accompagnée de femmes au sein de Zone Rouge. Créé en 2019 à Nantes, Zone Rouge est un projet artistique pluridisciplinaire qui vise à rendre visibles les femmes, la communauté LGBTQIA+ et les personnes minorisées au sein des musiques électroniques. Akira de ses origines franco-brésilo- japonaise vous fait voyager entre ambient, downtempo, tribal, disco et techno. Sous ses airs de petit ange, méfiez-vous du démon qui sommeille en elle et qui vous condamnera à vous abandonner aux rythmes endiablés de son univers.

NO.EL (P2z)

https://soundcloud.com/noel-p2z

NO.EL porte bien son nom : quand il prend les manettes, la magie qu’il crée n’a d’égal que son calme impressionnant derrière les platines. A la fois discret et malicieux, il enchaîne les kicks groovy et entraînants avec une technique propre et sans fioritures. Impossible de rester de marbre devant ce phénomène qui se produit bien trop rarement !

21h30 : Début des DJ sets

03h30 : Fin des DJ sets

04h00 : On se dit au revoir

——-

AVANT 23H : GRATUIT (sur réservation)

EARLY – A TOUTE HEURE : 7e + frais de loc

LATE – A TOUTE HEURE : 10e + frais de loc

SUR PLACE : 12e

⚠️ ATTENTION RETARDATAIRES : si vous prenez une place avant 21h ou 23h et arrivez après l’heure demandée, il faudra payer le différentiel avec le tarif sur place.

— INFOS PRATIQUES —

On s’aime, alors on fait attention les un.es aux autres, be safe

Tout comportement oppressif (agression, harcèlement, paroles et gestes déplacés…), qu’il soit à caractère sexiste, raciste, homophobe, transphobe, grossophobe, validiste (…) est banni du Chapiteau. Le Chapiteau se réserve le droit de refuser toute personne ayant des comportements oppressifs et/ou discriminatoires.

L’équipe se tient à votre disposition si vous subissez quelconque type d’agression / harcèlement ou vous sentez mal à l’aise vis-à-vis du comportement d’un·e personne présente sur nos lieux. Si cela arrive, n’hésitez pas à vous adresser à notre chargée de prévention à l’accueil ou à contacter notre safe hotline : +33 7 51 17 93 32.

Pas de bruit en sortant, pensez aux voisins qui dorment !

☮️ PEACE LOVE and MUSIC !! Dans le respect, dans la joie, dans la musique !!

► Politique de réduction de plastique + récup + compostage

► Pizzas, tapas et petits plaisirs faits-maison

► Le 1er BAR – BIO, LOCAL et à petits prix à Marseille

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

Le Chapiteau 38 Traverse Notre Dame de Bon Secours, 13003 Marseille Marseille 13003 Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://shotgun.live/fr/events/la-zinzinerie-by-p-2-z »}] [{« data »: {« author »: « P2Z – Parizinzins », « cache_age »: 86400, « description »: « Animateurs et organisateurs de soiru00e9es zinzins depuis 2014. Abn ~ Dasson ~ Flamarre ~ Galet ~ NO.EL Booking : associationp2z@gmail.com », « type »: « rich », « title »: « P2Z – Parizinzins », « thumbnail_url »: « https://i1.sndcdn.com/avatars-11iFMZ1jBbiaFVbG-zoIg3A-t500x500.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://soundcloud.com/parizinzins », « thumbnail_height »: 500, « author_url »: « https://soundcloud.com/parizinzins », « thumbnail_width »: 500, « options »: {« _horizontal »: {« label »: « Slimmer horizontal player », « value »: false}, « _hide_comments »: {« label »: « Hide timed comments », « value »: false}, « _height »: {« values »: {« 0 »: « Let Iframely optimize player for the artwork », « 300 »: « 300px », « 400 »: « 400px », « 450 »: « 450px », « 600 »: « 600px »}, « label »: « Adjust height », « value »: 450}}, « html »: «

« , « provider_name »: « SoundCloud », « height »: 450}, « link »: « https://soundcloud.com/parizinzins »}, {« data »: {« author »: « PTT », « cache_age »: 86400, « description »: « PTT >> Adou & peach.data – Incoming on PTT – u271c 06/10/23 peach.data @ 9B w/ Abn u271c 13/10/23 @ L’u00e9clair w/ P2Z and more u271c 21/10/23 @ TBA (Marseille) – Previously on PTT – u271c 27/09/23 @ Bar Gallia w/ H2O », « type »: « rich », « title »: « PTT », « thumbnail_url »: « https://i1.sndcdn.com/avatars-KKxA4WwAgDkY7RX5-oXw7bA-t500x500.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://soundcloud.com/pttptt », « thumbnail_height »: 500, « author_url »: « https://soundcloud.com/pttptt », « thumbnail_width »: 500, « options »: {« _horizontal »: {« label »: « Slimmer horizontal player », « value »: false}, « _hide_comments »: {« label »: « Hide timed comments », « value »: false}, « _height »: {« values »: {« 0 »: « Let Iframely optimize player for the artwork », « 300 »: « 300px », « 400 »: « 400px », « 450 »: « 450px », « 600 »: « 600px »}, « label »: « Adjust height », « value »: 450}}, « html »: «

« , « provider_name »: « SoundCloud », « height »: 450}, « link »: « https://soundcloud.com/pttptt »}, {« data »: {« author »: « Abn – P2z », « cache_age »: 86400, « description »: « ud835ude10ud835ude27 ud835ude3aud835ude30ud835ude36 ud835ude34ud835ude35ud835ude36ud835ude2eud835ude23ud835ude2dud835ude26, ud835ude2eud835ude22ud835ude2cud835ude26 ud835ude2aud835ude35 ud835ude31ud835ude22ud835ude33ud835ude35 ud835ude30ud835ude27 ud835ude35ud835ude29ud835ude26 ud835ude25ud835ude22ud835ude2fud835ude24ud835ude26. ud835udd3bud835udd41 & u2102ud835udd60-ud835udd57ud835udd60ud835udd66ud835udd5fud835udd55ud835udd56ud835udd63 u2192 u2119ud835udfdau2124-u2119ud835udd52ud835udd63ud835udd5aud835udd6bud835udd5aud835udd5fud835udd6bud835udd5aud835udd5fud835udd64 », « type »: « rich », « title »: « Abn – P2z », « thumbnail_url »: « https://i1.sndcdn.com/avatars-EaeOYmYHJADefczz-hoC0nQ-t500x500.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://soundcloud.com/nicolasabn », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}, « thumbnail_height »: 500, « author_url »: « https://soundcloud.com/nicolasabn », « thumbnail_width »: 500, « html »: «

« , « provider_name »: « SoundCloud »}, « link »: « https://soundcloud.com/nicolasabn »}, {« data »: {« author »: « Akira Yamagata », « cache_age »: 86400, « description »: « Akira of his Franco-Brazilian-Japanese origins is a true musical free electron. His desire, to sail without limit of styles. Balearic, Electronic Trippy Music, Rave House, Techno and Disco, excursion », « type »: « rich », « title »: « Akira Yamagata », « thumbnail_url »: « https://i1.sndcdn.com/avatars-aAOLxSs13p8wT4Mp-BXBvEg-t500x500.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://soundcloud.com/akira_petitelola », « thumbnail_height »: 500, « author_url »: « https://soundcloud.com/akira_petitelola », « thumbnail_width »: 500, « options »: {« _horizontal »: {« label »: « Slimmer horizontal player », « value »: false}, « _hide_comments »: {« label »: « Hide timed comments », « value »: false}, « _height »: {« values »: {« 0 »: « Let Iframely optimize player for the artwork », « 300 »: « 300px », « 400 »: « 400px », « 450 »: « 450px », « 600 »: « 600px »}, « label »: « Adjust height », « value »: 450}}, « html »: «

« , « provider_name »: « SoundCloud », « height »: 450}, « link »: « https://soundcloud.com/akira_petitelola »}, {« data »: {« author »: « NO.EL », « cache_age »: 86400, « description »: « Listen to NO.EL | SoundCloud is an audio platform that lets you listen to what you love and share the sounds you create. », « type »: « rich », « title »: « NO.EL », « thumbnail_url »: « https://i1.sndcdn.com/avatars-000213124785-12ox90-t500x500.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://soundcloud.com/noel-p2z », « thumbnail_height »: 500, « author_url »: « https://soundcloud.com/noel-p2z », « thumbnail_width »: 500, « options »: {« _horizontal »: {« label »: « Slimmer horizontal player », « value »: false}, « _hide_comments »: {« label »: « Hide timed comments », « value »: false}, « _height »: {« values »: {« 0 »: « Let Iframely optimize player for the artwork », « 300 »: « 300px », « 400 »: « 400px », « 450 »: « 450px », « 600 »: « 600px »}, « label »: « Adjust height », « value »: 450}}, « html »: «

« , « provider_name »: « SoundCloud », « height »: 450}, « link »: « https://soundcloud.com/noel-p2z »}, {« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-21T21:30:00+02:00 – 2023-10-22T04:00:00+02:00

2023-10-21T21:30:00+02:00 – 2023-10-22T04:00:00+02:00