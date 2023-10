ELECTRO MAZE BY LA DÉDALE Le Chapiteau Marseille, 20 octobre 2023, Marseille.

ELECTRO MAZE BY LA DÉDALE Vendredi 20 octobre, 21h30 Le Chapiteau De 0 à 12€

► Minimal, Progressive, Techno, Electro

► 21h30-04h00

► Pur sound system

► BAR – BIO, LOCAL et à petits prix

La Dédale présente Electro Maze

Ça, c’est comme un labyrinthe sonore, tu vois ? À chaque coin obscur, il y a une expérience musicale différente qui t’attend. C’est un peu comme si tu résolvais un puzzle, chaque DJ qui mixe, c’est comme une pièce du casse-tête musical, et tout s’emboîte parfaitement pour te plonger dans un labyrinthe sonore dont tu auras du mal à te sortir !

— LINE UP —

– ELECTRONIC PLAYGROUND (Collectif Dédale) – Minimal House, Progressive

https://soundcloud.com/electronic-playground-epg

C’est le fruit de la collaboration de trois amis, La Marmaille, Théo Léo et Vikus, qui ont fusionné leurs univers pour créer un style unique. Les inspirations musicales du groupe proviennent de leurs voyages en Océanie, en Asie et en Afrique, ainsi que des soirées underground en Europe, où ils ont découvert leurs influences minimales et urbaines.

– SELA (YaR / Cabriole) – Minimal, Electro, Rave

https://soundcloud.com/mr-sela

Toujours en quête de nouvelles techniques de nage, ce poisson est capable de nager vite et lentement, seul ou accompagné. Il aime les eaux douces ainsi que les eaux salés des abysses. Cette morue trouve le bon équilibre entre deep/tech house, progressive house, electro/breaks, techno et trance.

– MOSAÏQUE – Tech House, Electro, Techno

https://soundcloud.com/mosaiquelive

Entre house, tech house, tribale et techno, Mosaïque c’est un live (très) vivant, aux sonorités riches et variées.

Les 3 artistes qui composent le groupe ont fait vibrer les dancefloors du 6B à Paris, du Groom à Lyon, du Chapiteau à Marseille ou encore lors des fêtes les plus sauvages.

Ils se retrouve régulièrement pour coktail explosif avec leur meilleur lyonnais pour enflammer le virage nord «

En 2023, le groupe sort son premier EPs et débarque sur ses premiers festivals avec un engouement certain.

21h30 : Début des DJ sets

03h30 : Fin des DJ sets

04h00 : On se dit au revoir

——— INFOS PRATIQUES ——-

AVANT 23H : GRATUIT (sur réservation)

EARLY – A TOUTE HEURE : 5e + frais de loc

LATE – A TOUTE HEURE : 10e + frais de loc

SUR PLACE : 12e

⚠ ATTENTION RETARDATAIRES : si vous prenez une place avant 23h et arrivez après l’heure demandée, il faudra payer le différentiel avec le tarif sur place.

Les places gratuites sont avant tout destinées aux personnes en situation de précarité : be cool, cédez-les si vous pouvez vous permettre de prendre un autre tarif !

On prend soin les un·es des autres

La musique s’arrête à 03h30 et on évite le bruit en quittant les lieux pour ne pas déranger les voisin·es : on vous attend donc on fire dès la première heure !

Tout comportement oppressif (agression, harcèlement, paroles et gestes déplacés…), qu’il soit à caractère sexiste, raciste, homophobe, transphobe, grossophobe, validiste (…) est banni du Chapiteau. Le Chapiteau se réserve le droit de refuser toute personne ayant des comportements oppressifs et/ou discriminatoires.

L’équipe se tient à votre disposition si vous subissez quelconque type d’agression / harcèlement ou vous sentez mal à l’aise vis-à-vis du comportement d’un·e personne présente sur nos lieux. Si cela arrive, n’hésitez pas à vous adresser à notre chargée de prévention à l’accueil ou à contacter notre safe hotline : +33 7 51 17 93 32.

☮ PEACE LOVE and MUSIC !! Dans le respect, dans la joie, dans la musique !!

► Politique de réduction de plastique + récup + compostage

► Pizzas, tapas et petits plaisirs faits-maison

► Le 1er BAR – BIO, LOCAL et à petits prix à Marseille

Le Chapiteau 38 Traverse Notre Dame de Bon Secours, 13003 Marseille Marseille 13003 Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://shotgun.live/fr/events/electro-maze-by-la-dedale »}] [{« data »: {« author »: « Electronic Playground », « cache_age »: 86400, « description »: « Electronic playground c’est un mix entre la douceur et la rondeur des basses profondes qui retentissent sur un dancefloor uni, et, le groove entrau00eenant des percussions organiques et des synthu00e9s hypnot », « type »: « rich », « title »: « Electronic Playground », « thumbnail_url »: « https://i1.sndcdn.com/avatars-000362891387-r1xtel-t500x500.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://soundcloud.com/electronic-playground-epg », « thumbnail_height »: 500, « author_url »: « https://soundcloud.com/electronic-playground-epg », « thumbnail_width »: 500, « options »: {« _horizontal »: {« label »: « Slimmer horizontal player », « value »: false}, « _hide_comments »: {« label »: « Hide timed comments », « value »: false}, « _height »: {« values »: {« 0 »: « Let Iframely optimize player for the artwork », « 300 »: « 300px », « 400 »: « 400px », « 450 »: « 450px », « 600 »: « 600px »}, « label »: « Adjust height », « value »: 450}}, « html »: «

« , « provider_name »: « SoundCloud », « height »: 450}, « link »: « https://soundcloud.com/electronic-playground-epg »}, {« data »: {« author »: « SELA », « cache_age »: 86400, « description »: « Dj / Producer linktr.ee/sssela », « type »: « rich », « title »: « SELA », « thumbnail_url »: « https://i1.sndcdn.com/avatars-000587136411-yihnjk-t500x500.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://soundcloud.com/mr-sela », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}, « thumbnail_height »: 500, « author_url »: « https://soundcloud.com/mr-sela », « thumbnail_width »: 500, « html »: «

« , « provider_name »: « SoundCloud »}, « link »: « https://soundcloud.com/mr-sela »}, {« data »: {« author »: « Mosau00efque Live », « cache_age »: 86400, « description »: « Mosau00efque (n.f.): Assemblage d’artistes pour des lives puissants, entremu00ealant tous genres de house et techno @elykfr @Florent-m-renti @Jonathanstey contact : mosaiquecollectif@gmail.com », « type »: « rich », « title »: « Mosau00efque Live », « thumbnail_url »: « https://i1.sndcdn.com/avatars-000726918322-tatt51-t500x500.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://soundcloud.com/mosaiquelive », « thumbnail_height »: 500, « author_url »: « https://soundcloud.com/mosaiquelive », « thumbnail_width »: 500, « options »: {« _horizontal »: {« label »: « Slimmer horizontal player », « value »: false}, « _hide_comments »: {« label »: « Hide timed comments », « value »: false}, « _height »: {« values »: {« 0 »: « Let Iframely optimize player for the artwork », « 300 »: « 300px », « 400 »: « 400px », « 450 »: « 450px », « 600 »: « 600px »}, « label »: « Adjust height », « value »: 450}}, « html »: «

« , « provider_name »: « SoundCloud », « height »: 450}, « link »: « https://soundcloud.com/mosaiquelive »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-20T21:30:00+02:00 – 2023-10-21T04:00:00+02:00

2023-10-20T21:30:00+02:00 – 2023-10-21T04:00:00+02:00