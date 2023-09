DUB’N’PÉTANQUE – LE TOURNOI Le Chapiteau Marseille, 15 octobre 2023, Marseille.

DUB’N’PÉTANQUE – LE TOURNOI Dimanche 15 octobre, 14h00 Le Chapiteau Entrée libre / Inscription au tournoi : 15,75€ / équipe

► Tournoi de pétanque annuel

► Live 100% Dub en open air

► 14h-23h

► Pur sound system

► BAR – BIO, LOCAL et à petits prix

► ENTREE LIBRE ET GRATUITE

► 15e pour les équipes participantes

Oh Fada ! Un tournoi de pétanque ? À un des plus vieux boulodrome de Marseille ?! Oh con que j’y serai !

Comme chaque année, avis à tout.es les pointeurs.es et tout.es les tireurs.es : si vous êtes pas (trop) des brèles & que vous craignez dégun alors on vous mets au défis. Venez titiller le cochonnet et mettre tous les concurrents à l’amende !

Et attention, le ou la premier.e mariole qui s’amuse à dire que la pétanque n’est pas un sport, il va morfler.

Ceci n’est pas un tournoi pour les professionnels, les raleurs.es, ou les raleurs.es professionnel.le.s !

ALORS TU TIRES OU TU POINTES ?

_______ LE TOURNOI _______

► C’est pas bien compliqué : tu prends tes potes, vous êtes 3, BAM vous avez une équipe !

► Ensuite, tu prends ton billet (1 billet par équipe, 1 billet = 15e, 5e par joueur)

► Si vous ne vous êtes pas inscrits à temps, venez à 14h et si il reste des places vous serez admis, et vous commencerez la compet’ !

► Si ce n’est pas le cas, tu peux toujours jouer à la pétanque librement, sans pression !

Tu nous suis ?

► Bon, deuxième chose : Y’a quelques boules au Chapiteau, mais c’est limité ! Donc si t’en as, ramène leees !

► Te fais pas languir, la compet’ commence à 15h30 PÉTANTES !

► Une fois fini, les gagnants remporteront des cadeaux !

_______ LINE UP_______

Et comme on n’aime pas faire les choses à moitié, le tout sera accompagné de bonne musique Dub avec comme artiste invités :

Docteur X Ray

http://soundcloud.com/docteur-x-ray

Actif depuis le début des années 80 à Marseille, le Docteur x-ray a tout d’abord opéré sur les antennes des premières radios libres, avec sa célèbre émission d’alors, Jungle-Town « la jungle dans la ville » avant de créer sa propre structure Culture Beat, pour promouvoir les musiques jamaïcaines. Journaliste, il a collaboré au journal Taktik à Marseille, puis Reggae Massive et aide à la promotion des concerts dans sa région, rencontrant ainsi la plupart des artistes jamaïcains de passage, et réalisant des interviews. Passionné et collectionneur, il prépare actuellement un livre d’analyse sur le mouvement… Pendant dix ans il a tenu l’authentique disquaire reggae Disc’Over, boutique à la rue Jean Roque puis sur le Cours Lieutaud. Il a aussi créé un label pour aider le groupe local Gang Jah Mind à percer et à réaliser leur cd. On se souviendra notamment de ses sélections dub à chaque match de la France, lors de la coupe du Monde 98, avec Jo Corbeau aux commentaires, et ce jusqu’à la finale !! » (Presse locale – La Provence)

Massilia Hi-Fi

https://soundcloud.com/massilia-hi-fi

Massilia Hi-Fi (MHF) est né en 2008 pour produire et diffuser de la musique aux influences Reggae/Dub.

Tout au long de leur parcours, ils rencontrent et travaillent avec des artistes tels que : Chinese Man, Iration Steppas, Channel One, OBF, Charlie P, Baja Frequencia, Panda Dub, Skarra Mucci, Zenzile… autant d’expériences qui feront évoluer leur approche de la composition et de la production musicale. Devenu une figure incontournable de la scène sound system en région PACA le groupe affiche la volonté de poursuivre dans la sonorisation d’événements, la création studio, la scène, et l’ambition de structurer un label.

Baltimores

https://soundcloud.com/baltimores-music

Faut-il encore vous le présenter ? Bon, d’accord, si vous insistez… Baltimores est un chanteur/MC basé à Marseille. Après avoir acquis une solide expérience de la scène et du studio dans des styles et projets musicaux variés, il s’est finalement recentré en 2017 sur sa musique de prédilection : le reggae/dub. Capable d’alterner, rub a dub, faststyle ou chant, et de rider du roots comme du stepper digital, il est à ce jour l’un des représentants les plus actifs de la nouvelle génération de chanteurs français s’exprimant en patois jamaïcain, langage qu’il a pu perfectionner lors de son séjour en Jamaïque. En 2020, il nous livre sont premier album solo sur lequel il endosse le rôle de beatmaker en plus de celui de chanteur en composant lui-même ses riddims. Puis, la même année il signe également l’EP « Four Shades of Dub » en collaboration avec le duo de dubmakers Ashkabad. Auteur-compositeur intarissable et prolifique, Baltimores ne manquera pas de nous gratifier à l’avenir de nouveaux enregistrements, dans son style bien à lui.

_______ INFOS PRATIQUES _______

Entrée : libre

Inscription au tournoi : 15€ / équipe via Shotgun

Pas de bruit en sortant, pense aux voisins qui dorment !

► 12kw de pur SON

► Politique de réduction de plastique + récup + compostage

► Restauration sur place : pizza et tacos mmmhhh

► Petits prix partout !

► BAR – BIO, LOCAL

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

Le Chapiteau 38 Traverse Notre Dame de Bon Secours, 13003 Marseille Marseille 13003 Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://shotgun.live/fr/events/dub-n-petanque-le-tournois »}] [{« data »: {« author »: « DOCTEUR X-RAY », « cache_age »: 86400, « description »: « »Actif depuis le du00e9but des annu00e9es 80 u00e0 Marseille, le Docteur x-ray a tout d’abord opu00e9ru00e9 sur les antennes des premiu00e8res radios libres, avec sa cu00e9lu00e8bre u00e9mission d’alors, Jungle-Town « la jungle dans la v », « type »: « rich », « title »: « DOCTEUR X-RAY », « thumbnail_url »: « https://i1.sndcdn.com/avatars-000000668355-hpgcgw-t500x500.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://soundcloud.com/docteur-x-ray », « thumbnail_height »: 500, « author_url »: « https://soundcloud.com/docteur-x-ray », « thumbnail_width »: 500, « options »: {« _horizontal »: {« label »: « Slimmer horizontal player », « value »: false}, « _hide_comments »: {« label »: « Hide timed comments », « value »: false}, « _height »: {« values »: {« 0 »: « Let Iframely optimize player for the artwork », « 300 »: « 300px », « 400 »: « 400px », « 450 »: « 450px », « 600 »: « 600px »}, « label »: « Adjust height », « value »: 450}}, « html »: «

« , « provider_name »: « SoundCloud », « height »: 450}, « link »: « http://soundcloud.com/docteur-x-ray »}, {« data »: {« author »: « Massilia Hi-Fi », « cache_age »: 86400, « description »: « Cree en 2008, Massilia Hi-Fi (MHF) est un groupe de musique, et un Sound- System marseillais aux influences Reggae et Dub. Entre 2010 et 2015, le collectif avec l’association Backdoor, participe au0300 la », « type »: « rich », « title »: « Massilia Hi-Fi », « thumbnail_url »: « https://i1.sndcdn.com/avatars-Q71GDLweotwkLKWD-rCRmyA-t500x500.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://soundcloud.com/massilia-hi-fi », « thumbnail_height »: 500, « author_url »: « https://soundcloud.com/massilia-hi-fi », « thumbnail_width »: 500, « options »: {« _horizontal »: {« label »: « Slimmer horizontal player », « value »: false}, « _hide_comments »: {« label »: « Hide timed comments », « value »: false}, « _height »: {« values »: {« 0 »: « Let Iframely optimize player for the artwork », « 300 »: « 300px », « 400 »: « 400px », « 450 »: « 450px », « 600 »: « 600px »}, « label »: « Adjust height », « value »: 450}}, « html »: «

« , « provider_name »: « SoundCloud », « height »: 450}, « link »: « https://soundcloud.com/massilia-hi-fi »}, {« data »: {« author_url »: « https://soundcloud.com/baltimores-music », « author »: « Baltimores », « cache_age »: 86400, « options »: {« _horizontal »: {« label »: « Slimmer horizontal player », « value »: false}, « _hide_comments »: {« label »: « Hide timed comments », « value »: false}, « _height »: {« values »: {« 0 »: « Let Iframely optimize player for the artwork », « 300 »: « 300px », « 400 »: « 400px », « 450 »: « 450px », « 600 »: « 600px »}, « label »: « Adjust height », « value »: 450}}, « description »: « Listen to Baltimores | SoundCloud is an audio platform that lets you listen to what you love and share the sounds you create. », « html »: «

« , « type »: « rich », « title »: « Baltimores », « provider_name »: « SoundCloud », « version »: « 1.0 », « url »: « https://soundcloud.com/baltimores-music », « height »: 450}, « link »: « https://soundcloud.com/baltimores-music »}, {« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-15T14:00:00+02:00 – 2023-10-15T23:00:00+02:00

2023-10-15T14:00:00+02:00 – 2023-10-15T23:00:00+02:00