CHOURAVE X OMERTA INVITE POZCLOPE & NICOSPAD Le Chapiteau Marseille, 14 octobre 2023, Marseille.

► Techno, Rave, Hard techno, Melodic techno, Trance …

► 21h30 – 04h00

► Pur sound system

► BAR – BIO, LOCAL et à petits prix

✦✦ ChouRAVE x OMERTA ✦✦

Savez-vous planter les choux, à la mode de chez eux ?

Ils les plantent avec le pied, à la mode à la mode, en tapant sur le dancefloor, au rythme des sonorités les plus belles et les plus endiablées.

— LINE UP —

DAVID BOUTS (OMERTA) – Fast Techno, Trance, Rave, Acid

https://soundcloud.com/david-bouts

David Bouts s’est d’abord fait connaître à Marseille en mixant dès les premières «fêtes libres» du collectif Omerta.

Inspiré par de multiples scènes mondiales, sans cesse à la recherche de nouvelles tracks, David Bouts mêle une techno rapide, entraînante et mentale à un univers mélodique et envoûtant.

Son approche émotionnelle de la musique électronique moderne le fait naviguer entre trance, rave, groove et acid.

BLASTY (OMERTA) – hard techno, dark techno

https://soundcloud.com/blasty_music

Il est l’un des fondateurs du collectif Marseillais OMERTA. DJ et producteur, il navigue entre les free et les festivals, les salles de concert et. clubs pour y distiller une techno à la fois foret et mélodieuse.

NICOSPAD (2hot4u) – Hard Groove, Techno, Break, Rave

Jeune DJ Marseillais, c’est un 4×4 tout terrain avec sa selecta diversifiée. Une approche pointue et sans cesse à la recherche de nouvelles sonorités, il aspire à donner un nouveau souffle à la scène marseillaise, en priposant des sets variés et sans barrières de styles.

POZCLOPE CollègueTif (Sens inverse agency)

Faire une pause clope peut augmenter la production de dopamine :

LILAX (Pozclope)

Lilax, vous fera voyager jusqu’à l’aube dans un univers rave aux sonorités techno, hard techno et trance qui vous fera obligatoirement taper du pied ! Elle vous emmènera avec elle dans toute sa folie pour vous offrir un trop plein de dopamine.

LINKY (Pozclope)

Linky est une DJ à l’énergie débordante et contagieuse. Diggeuse intarissable, elle est friande de rythmes endiablés et de mélodies entêtantes, dont elle manie les tonalités et les croches avec minutie.

Caféinomane, elle aime ses sets comme elle aime son café : un corps enveloppant, puissant, où les notes électroniques et acidulées semélangent avec harmonie et volupté.

LA LOUVE (Pozclope)

Pétillante, grande fan de vitesse, de bpms rapides et de kicks poignants avec des sets décalés « à la louve », elle réalise alors qu’elle peut transmettre des émotions et raconter son histoire.

Sa patte ? Sa grande curiosité et son challenge, qui la poussent à créer une énergie unique et éclectique. La Louve ne se cantonne pas à un seul style, elle définit sa musique comme “multi vibes qui tabasse”.

En fonction de son appétit, c’est un voyage sous pleine lune alliant Tekno, Tribe, Happy Rave, Hard Trance et Hard Techno aux nuances d’Acid.

21h30 : Ouverture des portes

03h30 : Fin des DJ sets

04h00 : On se dit au revoir

—INFOS PRATIQUES—

AVANT 23H : GRATUIT (sur réservation)

A TOUTE HEURE : 5e + frais de loc

SUR PLACE : 10e

⚠ ATTENTION RETARDATAIRES : si vous prenez une place avant 21h ou 23h et arrivez après l’heure demandée, il faudra payer le différentiel avec le tarif sur place.

Les places gratuites sont avant tout destinées aux personnes en situation de précarité : be cool, cédez-les si vous pouvez vous permettre de prendre un autre tarif !

——-

On prend soin les un·es des autres

➡ La musique s’arrête à 03h30 et on évite le bruit en quittant les lieux pour ne pas déranger les voisin·es : on vous attend donc on fire dès la première heure !

➡ Tout comportement oppressif (agression, harcèlement, paroles et gestes déplacés…), qu’il soit à caractère sexiste, raciste, homophobe, transphobe, grossophobe, validiste (…) est banni du Chapiteau. Le Chapiteau se réserve le droit de refuser toute personne ayant des comportements oppressifs et/ou discriminatoires.

➡ L’équipe se tient à votre disposition si vous subissez quelconque type d’agression / harcèlement ou vous sentez mal à l’aise vis-à-vis du comportement d’un·e personne présente sur nos lieux. Si cela arrive, n’hésitez pas à vous adresser à notre chargée de prévention à l’accueil ou à contacter notre safe hotline : +33 7 51 17 93 32.

☮ PEACE LOVE and MUSIC !! Dans le respect, dans la joie, dans la musique !!

► Politique de réduction de plastique + récup + compostage

► Pizzas, tapas et petits plaisirs faits-maison

► Le 1er BAR – BIO, LOCAL et à petits prix à Marseille

