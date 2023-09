BRUT W/ NEMS-B, MATHIAS KADEN & ARCENE K Le Chapiteau Marseille, 7 octobre 2023, Marseille.

► House, Tech House, Deep Tech, Techno Progressive

► 21h30-04h00

► Pur sound system

► BAR – BIO, LOCAL et à petits prix

Brut, adj., /bruːt : du latin , lourd – à l’état le plus primitif.

Quand l’essence de la musique techno est aussi pure, pourquoi dénaturer le cadeau qu’elle fait pour nos oreilles ? Ne s’agit-il pas d’une denrée à consommer sans artifice ? Plus la techno est brute, plus elle se rapproche de l’exaction. Et qui dit brut dit lourd, c’est le latin qui nous le dit. Or : la techno c’est très très lourd et le line up de cette nouvelle BRUT aussi.

Coïncidence ? Je ne crois pas.

— LINE UP —

Mathias Kaden

https://soundcloud.com/mathiaskaden

ll a eu sa première platine à 14 ans. Depuis, Mathias Kaden n’a jamais cessé de la faire tourner. Inspiré par la house des années 1990, il travaille toujours à de nouvelles structures sonores. Ambitieux autant que rafraîchissants, ses DJ sets incluent volontiers des éléments funk ou dub tout en intégrant fréquemment des percussions africaines ou des rythmiques sud-américaines.

Producteur et dj allemand, Mathias Kaden est l’un des représentants de la minimale allemande, à laquelle il ajoute des sonorités, percussions et rythmiques africaines et sud-américaines. Il a le talent d’adapter ses sets à l’ambiance du moment et au public avec lequel il arrive à entrer en communion pour partager sa musique.

Nems-B (Phonons / Goldmin) – Dub Techno, Techno

https://soundcloud.com/nemsb

Né en 1979 à Aix-en-Provence, Nahim Bendjilali alias Nems-B se passionne très vite pour la culture vinyle ainsi que pour la Soul, le Funk, le Jazz, le Hip Hop …

Il découvre la Techno et la House au milieu des années 90.

Il gère Phonons et Deepness Road avec sa célèbre série de podcast et d’événements.

C’est pour sa sélection musicale, ses compétences précises de DJ avec 20 ans d’expérience et ses valeurs positives qu’il est autant respecté sur la scène marseillaise.

ARCENE K – Techno, Melodic Techno, Progressive Techno

https://soundcloud.com/arcene-k

Activiste de la scène électronique, clubber avant-gardiste et musicien autodidacte depuis près de 20 ans, Arcene K balade ses phalanges entre des platines qui font gronder une techno progressive, mélodique et parfois rythmée de house.

Désormais directeur-fondateur du Chapiteau à Marseille, Arcene K n’est pas juste DJ : il vit et partage sa passion depuis toujours, grâce à un parcours professionnel bien orienté.

21h30 : Début des DJ sets

03H30 : Fin des DJ sets

04h00 : On se dit au revoir

—

AVANT 23H : Gratuit sur réservation

EARLY – A TOUTE HEURE : 7e + frais de loc

LATE – A TOUTE HEURE : 10e + frais de loc

SUR PLACE : 12e

⚠️ ATTENTION RETARDATAIRES : si vous prenez une place avant 21h ou 23h et arrivez après l’heure demandée, il faudra payer le différentiel avec le tarif sur place.

Les places gratuites sont avant tout destinées aux personnes en situation de précarité : be cool, cédez-les si vous pouvez vous permettre de prendre un autre tarif !

— INFOS PRATIQUES —

On prend soin les un·es des autres

➡ La musique s’arrête à 03h30 et on évite le bruit en quittant les lieux pour ne pas déranger les voisin·es : on vous attend donc on fire dès la première heure !

➡ Tout comportement oppressif (agression, harcèlement, paroles et gestes déplacés…), qu’il soit à caractère sexiste, raciste, homophobe, transphobe, grossophobe, validiste (…) est banni du Chapiteau. Le Chapiteau se réserve le droit de refuser toute personne ayant des comportements oppressifs et/ou discriminatoires.

➡ L’équipe se tient à votre disposition si vous subissez quelconque type d’agression / harcèlement ou vous sentez mal à l’aise vis-à-vis du comportement d’un·e personne présente sur nos lieux. Si cela arrive, n’hésitez pas à vous adresser à notre chargée de prévention à l’accueil ou à contacter notre safe hotline : +33 7 51 17 93 32.

☮️ PEACE LOVE and MUSIC !! Dans le respect, dans la joie, dans la musique !!

► Politique de réduction de plastique + récup + compostage

► Pizzas, tapas et petits plaisirs faits-maison

► Le 1er BAR – BIO, LOCAL et à petits prix à Marseille

_____________________________________________________________

