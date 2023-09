BRUT w/ Tim ENGELHARDT, Arcène K, Niko Trafyké & LA GOSSE Le Chapiteau Marseille, 23 septembre 2023, Marseille.

BRUT w/ Tim ENGELHARDT, Arcène K, Niko Trafyké & LA GOSSE Samedi 23 septembre, 20h00 Le Chapiteau De 0 à 12€

BRUT | Quand la techno sort de sa cage !

► House, Tech House, Deep Tech …

► 20h00-04h00

► Pur sound system

► BAR – BIO, LOCAL et à petits prix

► Billetterie de 0e à 12e :

Brut, adj., /bruːt : du latin , lourd – à l’état le plus primitif.

Quand l’essence de la musique techno est aussi pure, pourquoi dénaturer le cadeau qu’elle fait pour nos oreilles ? Ne s’agit-il pas d’une denrée à consommer sans artifice ? Plus la techno est brute, plus elle se rapproche de l’exaction. Et qui dit brut dit lourd, c’est le latin qui nous le dit. Or : la techno c’est très très lourd et le line up de cette nouvelle BRUT aussi.

Coïncidence ? Je ne crois pas.

— LINE UP —

TIM ENGELHARDT

https://soundcloud.com/timengelhardt

Des sets allant de la house mélodique à la techno si bien construits que son programme chargé témoigne de sa popularité – préparatifs pour les tournées aux États Unis, en Asie ou encore en Inde …

La musique de Tim ne sonne pas comme les autres et fait subtilement tourner les têtes avec une vision musicale cohérente qui brillera dans le club.

ARCENE K – Techno

https://soundcloud.com/arcene-k

Mystérieux activiste de la scène électronique, clubber avant-gardiste et musicien autodidacte depuis près de 20 ans, Arcene K balade ses phalanges entre des platines qui font gronder une techno progressive, mélodique et parfois rythmée de house.

Désormais directeur-fondateur du Chapiteau à Marseille, Arcene K n’est pas juste DJ : il vit et partage sa passion depuis toujours, grâce à un parcours professionnel bien orienté.

LA GOSSE

https://soundcloud.com/la-gosse

Depuis l’âge de 10 ans, La Gosse est amoureuse de la musique électronique et commence à se produire dans quelques clubs renommés de Marseille. Dans les mois qui ont suivi, La Gosse a déménagé de France à Londres et a rapidement acquis une réputation après avoir remporté le titre national lorsqu’elle a représenté l’Angleterre à la plus grande compétition mondiale de DJ (Movida Corona) où elle a affronté des DJ de plus de 70 pays.

Niko Trafyké – Deep House, Techouse

https://soundcloud.com/niko-t-1

20h00 : Ouverture des portes

21h30 : Début des DJ sets

03h30 : Fin des DJ sets

04h00 : On se dit au revoir

—

BILLETTERIE :

AVANT 21H : GRATUIT (sur réservation)

AVANT 23H : 5e + frais de loc

A TOUTE HEURE : 10e + frais de loc

SUR PLACE : 12e

⚠️ ATTENTION RETARDATAIRES : si vous prenez une place avant 21h ou 23h et arrivez après l’heure demandée, il faudra payer le différentiel avec le tarif sur place.

☝️ Les places gratuites sont avant tout destinées aux personnes en situation de précarité : be cool, cédez-les si vous pouvez vous permettre de prendre un autre tarif !

— INFOS PRATIQUES —

On prend soin les un·es des autres

➡ La musique s’arrête à 03h30 et on évite le bruit en quittant les lieux pour ne pas déranger les voisin·es : on vous attend donc on fire dès la première heure !

➡ Tout comportement oppressif (agression, harcèlement, paroles et gestes déplacés…), qu’il soit à caractère sexiste, raciste, homophobe, transphobe, grossophobe, validiste (…) est banni du Chapiteau. Le Chapiteau se réserve le droit de refuser toute personne ayant des comportements oppressifs et/ou discriminatoires.

➡ L’équipe se tient à votre disposition si vous subissez quelconque type d’agression / harcèlement ou vous sentez mal à l’aise vis-à-vis du comportement d’un·e personne présente sur nos lieux. Si cela arrive, n’hésitez pas à vous adresser à notre chargée de prévention à l’accueil ou à contacter notre safe hotline : +33 7 51 17 93 32.

☮️ PEACE LOVE and MUSIC !! Dans le respect, dans la joie, dans la musique !!

► Politique de réduction de plastique + récup + compostage

► Pizzas, tapas et petits plaisirs faits-maison

► Le 1er BAR – BIO, LOCAL et à petits prix à Marseille

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-23T20:00:00+02:00 – 2023-09-24T04:00:00+02:00

2023-09-23T20:00:00+02:00 – 2023-09-24T04:00:00+02:00