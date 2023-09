Carte Blanche à Furigana Le Chapiteau Marseille, 20 septembre 2023, Marseille.

Carte Blanche à Furigana Mercredi 20 septembre, 21h30 Le Chapiteau De 0 à 12€

► House, Minimal

► 21h30 – 04h00

► Pur sound system

► BAR – BIO, LOCAL et à petits prix

► Billetterie de 0e à 12e

Le Chapiteau redonne Carte Blanche à Furigana !

Furigana c’est quoi ? Une entité qui navigue entre les eaux du son. Tantôt producteur d’événements, tantôt programmateur de talents émergents, l’équipe met dans ses valises ses plus belles prises !

— LINE UP —

✨ MAELITA – Lyon

https://soundcloud.com/maelitaa

Maelita n’en est pas à son premier essai musical puisque c’est à 7 ans qu’elle commence la musique en tant que pianiste. Une dizaine d’années après, c’est derrière les platines qu’on la retrouve avec sa volonté de casser les genres en proposant des sets toujours variés et éclectiques.

Un seul but, déconstruire les idéaux afin de partager son amour de la musique. Si elle a fait ses armes à Grenoble, dans des endroits comme L’Ampérage et La Belle Electrique, aux côtés d’artistes comme Lena Willikens ou Optimo, c’est désormais à Lyon qu’elle réside.

Cette ville qui l’inspire par ses multiples influences, lui offre un terrain de jeu où elle continue d’exprimer toute sa créativité. C’est ainsi qu’elle a pu jouer aux Nuits sonores ou encore pour Le Sucre et Le Petit Salon. Mais aussi réaliser sa première sortie parue sur Bardouin records en 2022.

✨ DEWI – Nice

Dewi est un DJ Niçois, selector et digger hors pairs. Ses influences sont variées, il aime absolument tous styles de musique et sait s’adapter au moment. �Il affine son mix et sa sélection depuis presque 10 ans maintenant. Il n’a pas de style prédéfini car il fit avec beaucoup d’énergies différentes.

Très proche du collectif Decadance (Nice), il a souvent joué pour eux. Vous avez également pu le voir jouer aux 3 premières éditions de Nostromo.

Discret dans la vie, c’est un DJ qui retourne les dancefloors ! On nous chuchote qu’il prépare un set solaire, alors préparez la crème d’avance.

✨ ENFANT SAUVAGE – Marseille

Entre Paris et Marseille, cette nouvelle recrue nous emmènera dans sa vibe très solaire tout comme elle. Diggeuse en tout genre, elle vous partagera son amour de la musique héritée de son grand-père. Bien que ce soit ses débuts, cette âme « sauvage » ne manquera pas de vous emporter avec son style audacieux, composé de sonorités et de voix soigneusement sélectionnées, pour un voyage musical.

✨ DASSON – Marseille

https://soundcloud.com/dasson-697034005

Pour les quelques irréductibles qui ne connaîtraient pas encore Dasson, king of the night, Marseillais dans l’âme, régisseur dans le cœur, il est temps de venir écouter ce phénomène. Il n’a pas son pareil pour ambiancer n’importe quelle soirée, il enchaîne les cuts et les tracks plus vite que Lucky Luke ne tire sur son ombre, et il possède une résistance digne des plus extended des extended sets. Sa sélection musicale, son entrain et son plaisir à partager avec le public ne laissent jamais personne indifférent.

21h30 : Début des DJ sets dans le club

03h30 : Fin des DJ sets

04h00 : On se dit au revoir

——-

BILLETTERIE : https://shotgun.live/fr/events/carte-blanche-a-furigana

AVANT 23H : GRATUIT (sur réservation)

EARLY A TOUTE HEURE : 7e + frais de loc

LATE A TOUTE HEURE : 10e + frais de loc

SUR PLACE : 12e

— INFOS PRATIQUES —

⚠ ATTENTION RETARDATAIRES : si vous prenez une place avant 23h et arrivez après l’heure demandée, il faudra payer le différentiel avec le tarif sur place.

☝️Les places gratuites sont avant tout destinées aux personnes en situation de précarité : be cool, cédez-les si vous pouvez vous permettre de prendre un autre tarif !

Fin des entrées à 3h

On prend soin les un·es des autres

➡ La musique s’arrête à 03h30 et on évite le bruit en quittant les lieux pour ne pas déranger les voisin·es : on vous attend donc on fire dès la première heure !

➡ Tout comportement oppressif (agression, harcèlement, paroles et gestes déplacés…), qu’il soit à caractère sexiste, raciste, homophobe, transphobe, grossophobe, validiste (…) est banni du Chapiteau. Le Chapiteau se réserve le droit de refuser toute personne ayant des comportements oppressifs et/ou discriminatoires.

➡ L’équipe se tient à votre disposition si vous subissez quelconque type d’agression / harcèlement ou vous sentez mal à l’aise vis-à-vis du comportement d’un·e personne présente sur nos lieux. Si cela arrive, n’hésitez pas à vous adresser à notre chargée de prévention à l’accueil ou à contacter notre safe hotline : +33 7 51 17 93 32.

☮ PEACE LOVE and MUSIC !! Dans le respect, dans la joie, dans la musique !!

► Politique de réduction de plastique + récup + compostage

► Pizzas, tapas et petits plaisirs faits-maison

► Le 1er BAR – BIO, LOCAL et à petits prix à Marseille

_____________________________________________________________

