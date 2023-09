GROOVE SOLAIRE W/MARINA TRENCH, PACALO & ZAKIR Le Chapiteau Marseille, 15 septembre 2023, Marseille.

GROOVE SOLAIRE W/MARINA TRENCH, PACALO & ZAKIR Vendredi 15 septembre, 21h30 Le Chapiteau De 0 à 12€

► Deep House

► 21h30-4h

► Pur sound system

► BAR – BIO, LOCAL et à petits prix

► Billetterie de 0e à 12e

✦✦ Let’s Groove ! ✦✦

Ils vont vous sortir leurs meilleures pépites musicales, du Groove à la House en passant par la musique de l’espace intersidéral, pour que vous vous sentiez comme des astronautes en mission de danse intergalactique !

On vous promet une ambiance de feu et une sélection musicale qui vous en mettra plein les yeux

— LINE UP —

MARINA TRENCH

https://soundcloud.com/marinatrench

DJ et productrice de musique, Marina Trench gravite autour de la scène électronique à Paris et en Europe.

Pendant sa formation de designer aux Beaux Arts, elle consacre une grande partie de son temps à collectionner les disques house des années 90 à l’esthétique si singulière. Tombée littéralement amoureuse du support vinyle, elle sillonne les disquaires de France pour digger ce patrimoine underground.

Les sons authentiques des premières boites à rythmes, les crépitements analogiques des pianos gospels et les samples de voix de divas célèbrent l’âge d’or d’un clubbing vintage à l’âme immortelle, qui seront le leitmotiv de la jeune platiniste.

MOB (Pacalo)

https://soundcloud.com/lucas-anekkar

VAARNISH (Pacalo)

https://soundcloud.com/kevin-kevin-652437685

CARTOON (Pacalo)

https://soundcloud.com/victor-lambert-683259921/reposts

Pacalo est un collectif de cinq meilleurs amis originaires de Marseille : Cartoon, Max, Vaarnish, Méro et Mob. Alliés autour d’une même passion, la musique, les free party ont été leur tout premier terrain de jeux. Avec le temps, ils ont su aborder et apprivoiser chaque style afin d’élargir au maximum leur collection de disques.

Ils aiment construire leurs sets autour de cette amitié et cette énergie qui les lient, et tout ça pour enflammer le dancefloor.

ZAKIR (Planète51)

https://soundcloud.com/elias-bellal

Une ouverture totale à la musique

Une collection de sons passionnément entretenue,

Un sourire solaire

Des heures de travail

C’est il y a un peu moins de 3 ans qu’il decide de fonder avec 2 amis (Fluyko & Apotheoz) le crew qui aujourd’hui sonne aussi familier que le nectar jaune lui même : Planète51

Ce collectif basé à Marseille ne traite que des essentiels : la qualité de la musique et l’ambiance

Pour ce qui est de mixer, aucun de ses sets ne ressemble au précédent, recherche permanente pour faire bouger les audiophiles

21h30 : Ouverture des portes

03h30 : Fin des DJ sets

04h00 : On se dit au revoir

——

BILLETTERIE :

ENTRÉE AVANT 23H : GRATUIT (sur réservation)

EARLY – ENTRÉE À TOUT MOMENT : 7e + frais de loc

LATE – ENTRÉE À TOUT MOMENT : 10e + frais de loc

SUR PLACE : 12e

⚠ ATTENTION RETARDATAIRES : si vous prenez une place avant 23h et arrivez après l’heure demandée, il faudra payer le différentiel avec le tarif sur place.

☝️Les places gratuites sont avant tout destinées aux personnes en situation de précarité : be cool, cédez-les si vous pouvez vous permettre de prendre un autre tarif !

—INFOS PRATIQUES—

On prend soin les un·es des autres

➡ La musique s’arrête à 03h30 et on évite le bruit en quittant les lieux pour ne pas déranger les voisin·es : on vous attend donc on fire dès la première heure !

➡ Tout comportement oppressif (agression, harcèlement, paroles et gestes déplacés…), qu’il soit à caractère sexiste, raciste, homophobe, transphobe, grossophobe, validiste (…) est banni du Chapiteau. Le Chapiteau se réserve le droit de refuser toute personne ayant des comportements oppressifs et/ou discriminatoires.

➡ L’équipe se tient à votre disposition si vous subissez quelconque type d’agression / harcèlement ou vous sentez mal à l’aise vis-à-vis du comportement d’un·e personne présente sur nos lieux. Si cela arrive, n’hésitez pas à vous adresser à notre chargée de prévention à l’accueil ou à contacter notre safe hotline : +33 7 51 17 93 32.

☮ PEACE LOVE and MUSIC !! Dans le respect, dans la joie, dans la musique !!

► Politique de réduction de plastique + récup + compostage

► Pizzas, tapas et petits plaisirs faits-maison

► Le 1er BAR – BIO, LOCAL et à petits prix à Marseille

_____________________________________________________________

