EnKore une ChouRAVE ? Le Chapiteau Marseille, 2 septembre 2023, Marseille.

► La rave qu’on ne vous a pas volée

► Deep house, house, tech house, techno et + si affinités

► 20h00-04h00

► Pur sound system

► BAR – BIO, LOCAL et à petits prix

► Billetterie de 0e à 12e

✦✦ Encore une ChouRAVE ?? Et oui on ne s’arrête jamais…

Savez-vous planter les choux, à la mode de chez eux ?

Ils les plantent avec le pied, à la mode à la mode, en tapant sur le dancefloor, au rythme des sonorités les plus belles et les plus endiablées.

Le collectif marseillais enKore vous convie à une soirée qui vous fera voyager, pour une nuit de musique enivrante et de danse effrénée.

Car il en faut toujours plus.

Car vous n’en avez jamais assez.

On fait enKore une ChouRAVE.

— LINE UP —

BEN [On Air] (enKore – Marseille) – Techno

https://soundcloud.com/ben-on-air

Amateur de son hardgroove comme de M.I.T.A, Omis ou Tenzella, mais également des sonorités plus lourdes et mélodiques des labels Second State, KD Raw et Tronic, Ben [On Air] est un dj et producteur ancré dans une techno dansante et joyeuse.

Régulièrement programmé à l’affiche des grands festivals marseillais, seul ou avec son collectif enKore, il a déjà eu l’honneur de partager la scène avec quelques monstres comme : Fjaak, I Hate Models, Marcel Dettmann, Octave one, Pan Pot.

Sa capacité d’adaptation et sa lecture du public, lui permettent de passer d’un style à un autre avec une grande aisance et de jouer dans des lieux et à des horaires radicalement opposés.

FLOW (enKore – Marseille) – Techno

https://soundcloud.com/floriane-sere

Flow, étoile montante du collectif qu’elle a intégré en 2022, est une artiste engagée naviguant entre la house et la techno, elle est déterminée à faire briller EnKore au-dessus des étoiles.

Grande diggeuse, et toujours en recherche de nouveaux sons pour surprendre le public et faire évoluer ses goûts musicaux, vous avez déjà pu l’écouter sur la scène marseillaise dans des lieux tels que le Chapiteau, la Danceteria ou enkore l’Estaminet Matinale.

Sa touche de féminité peut s’entendre au travers de sa passion pour la musique et se distille dans la construction de ses sets.

Francis (enKore – Marseille) – Techno

https://soundcloud.com/fr6-1

Passionné depuis 20 ans par les musiques électroniques au sens large, Francis a toujours évolué en gardant l’essence même de ce qui nous fait danser . Essentiellement Techno, il distille un son calibré et percutant. Identité sonore et univers musical qui ne laissent jamais indifférents, s’affirmant années après années, ses sets sont le fruit d’une recherche musicale qui ont toujours une seul et même constante … vibrer.

— INFOS PRATIQUES —

20h00 : Ouverture des portes

03h30 : Fin des DJ sets

04h00 : On se dit au revoir

✦✦ BILLETTERIE ✦✦

ENTRÉE AVANT 21H : GRATUIT (sur réservation)

ENTRÉE AVANT 23H : 5e + frais de loc

ENTRÉE A TOUT MOMENT : 10e + frais de loc

SUR PLACE : 12e

⚠ ATTENTION RETARDATAIRES : si vous prenez une place avant 21h ou 23h et arrivez après l’heure demandée, il faudra payer le différentiel avec le tarif sur place.

☝️Les places gratuites sont avant tout destinées aux personnes en situation de précarité : be cool, cédez-les si vous pouvez vous permettre de prendre un autre tarif !

On prend soin les un·es des autres

➡ La musique s’arrête à 03h30 et on évite le bruit en quittant les lieux pour ne pas déranger les voisin·es : on vous attend donc on fire dès la première heure !

➡ Tout comportement oppressif (agression, harcèlement, paroles et gestes déplacés…), qu’il soit à caractère sexiste, raciste, homophobe, transphobe, grossophobe, validiste (…) est banni du Chapiteau. Le Chapiteau se réserve le droit de refuser toute personne ayant des comportements oppressifs et/ou discriminatoires.

➡ L’équipe se tient à votre disposition si vous subissez quelconque type d’agression / harcèlement ou vous sentez mal à l’aise vis-à-vis du comportement d’un·e personne présente sur nos lieux. Si cela arrive, n’hésitez pas à vous adresser à notre chargée de prévention à l’accueil ou à contacter notre safe hotline : +33 7 51 17 93 32.

☮ PEACE LOVE and MUSIC !! Dans le respect, dans la joie, dans la musique !!

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

Le Chapiteau 38 Traverse Notre Dame de Bon Secours, 13003 Marseille Marseille 13003 Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://shotgun.live/fr/events/en-kore-une-chou-rave »}] [{« data »: {« author »: « Ben [On Air] », « cache_age »: 86400, « description »: « DJ / Producer From Marseille (bu00e9bu00e9) », « type »: « rich », « title »: « Ben [On Air] », « thumbnail_url »: « https://i1.sndcdn.com/avatars-RJLlBH7XwVcGnaWr-1aNCzg-t500x500.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://soundcloud.com/ben-on-air », « thumbnail_height »: 500, « author_url »: « https://soundcloud.com/ben-on-air », « thumbnail_width »: 500, « options »: {« _horizontal »: {« label »: « Slimmer horizontal player », « value »: false}, « _hide_comments »: {« label »: « Hide timed comments », « value »: false}, « _height »: {« values »: {« 0 »: « Let Iframely optimize player for the artwork », « 300 »: « 300px », « 400 »: « 400px », « 450 »: « 450px », « 600 »: « 600px »}, « label »: « Adjust height », « value »: 450}}, « html »: «

« , « provider_name »: « SoundCloud », « height »: 450}, « link »: « https://soundcloud.com/ben-on-air »}, {« data »: {« author »: « Flow », « cache_age »: 86400, « description »: « T E C H N O ud83dudc7d. Dj u26abufe0fu25fdufe0fu26abufe0f Collectif enKore ud83cudf08 », « type »: « rich », « title »: « Flow », « thumbnail_url »: « https://i1.sndcdn.com/avatars-1xSDCQPshyZgO5M0-kjuMLA-t500x500.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://soundcloud.com/floriane-sere », « thumbnail_height »: 500, « author_url »: « https://soundcloud.com/floriane-sere », « thumbnail_width »: 500, « options »: {« _horizontal »: {« label »: « Slimmer horizontal player », « value »: false}, « _hide_comments »: {« label »: « Hide timed comments », « value »: false}, « _height »: {« values »: {« 0 »: « Let Iframely optimize player for the artwork », « 300 »: « 300px », « 400 »: « 400px », « 450 »: « 450px », « 600 »: « 600px »}, « label »: « Adjust height », « value »: 450}}, « html »: «

« , « provider_name »: « SoundCloud », « height »: 450}, « link »: « https://soundcloud.com/floriane-sere »}, {« data »: {« author »: « francis », « cache_age »: 86400, « description »: « Grooving since 2000 … and keep going », « type »: « rich », « title »: « francis », « thumbnail_url »: « https://i1.sndcdn.com/avatars-pv2zktLvbIeI9vMP-Zwz51A-t500x500.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://soundcloud.com/fr6-1 », « thumbnail_height »: 500, « author_url »: « https://soundcloud.com/fr6-1 », « thumbnail_width »: 500, « options »: {« _horizontal »: {« label »: « Slimmer horizontal player », « value »: false}, « _hide_comments »: {« label »: « Hide timed comments », « value »: false}, « _height »: {« values »: {« 0 »: « Let Iframely optimize player for the artwork », « 300 »: « 300px », « 400 »: « 400px », « 450 »: « 450px », « 600 »: « 600px »}, « label »: « Adjust height », « value »: 450}}, « html »: «

« , « provider_name »: « SoundCloud », « height »: 450}, « link »: « https://soundcloud.com/fr6-1 »}, {« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]

