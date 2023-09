MOONLIGHT Le Chapiteau Marseille, 1 septembre 2023, Marseille.

► House solaire

► 21h30 – 04h00

► Pur sound system

► BAR – BIO, LOCAL et à petits prix

► Billetterie de 0e à 12e : https://shotgun.live/events/moonlight?utm_source=fb

Imagine-toi baigné·e dans une atmosphère lunaire, entouré·e de vibes solaires et de mélodies captivantes. Laisse-toi emporter par les basses profondes et les rythmes entraînants, alors que les rayons de la lune éclairent ton chemin sur la piste de danse.

— LINE UP —

ALICH

https://soundcloud.com/alich_music

Plongé dans la musique électronique (et pas que) depuis ses 14 ans, Alich a consacré la majorité de son temps à l’écoute, l’exploration et l’appréciation de cet univers qui nous fait tant vibrer. Avec une vision musicale décomplexée, riche et sans barrières de styles, Alich assure. Représentant invétéré du collectif DECADANCE, il sillonne les clubs et festivals en France et en Europe et signe un dernier EP bien carabiné chez Chat Noir Paris. Que de belles prouesses!

AYO’B ( Decadance )

https://on.soundcloud.com/UPbBJByoQohJrQgbA

Un membre estimé du collectif Decadance, il est connu pour ses sélections époustouflantes

et ses talents de DJ captivants. DJ et compositeur depuis son plus jeune âge, cet artiste prend plaisir à explorer différents genres musicaux et à captiver le public avec ses sets enchanteurs.

MAGHI

https://soundcloud.com/maghi87

En tant que passionné, Maghi préfère laisser parler d’eux mêmes ses sets oscillant entre deep house, electro, tech house des années 90/2000

Il saura vous embarquer dans son univers solaire et malicieux .

HI.LO ( Decadance ) (Mindtrip Records)

https://soundcloud.com/mindtrip_records

Enfant de Marseille, Olivier aka HI.lo a ouvert à la fin de l’été 2021 le disquaire Mindtrip situé 9 rue Fontange dans le 6è. Spécialisé en musiques électroniques, passionné par la galette depuis tout minot, il a passé une bonne partie de sa vie à Paris où il était membre du collectif et label FTWR. Entre organisation de soirées, mix et production d’artistes, cela fait près de 25 ans qu’il manie le vinyle. En 2019, il décide de revenir s’installer chez lui dans la cité Phocéenne, afin de participer plus activement au développement de la scène locale en pleine ébullition. Avec son shop, il souhaite donner accès à un panel plus large de productions, avec une sélection de disques de seconde main et de nouveautés notamment d’artistes locaux. Co-organisateur des teufs Club Sandwich, il a également son émission It’s a trip! sur Radio Grenouille chaque 2ème mercredi du mois, dédiée aux musiques électroniques.

Sans étiquette particulière, ses sets peuvent variés de style, de BPMs et d’ambiance… avec comme leitmotiv le voyage et l’émotion.

21h30 : Début des DJ sets

03h30 : Fin des DJ sets

04h00 : On se dit au revoir

——-

AVANT 23H : GRATUIT (sur réservation)

EARLY A TOUTE HEURE : 7e + frais de loc

LATE A TOUTE HEURE : 10e + frais de loc

SUR PLACE : 12e

— INFOS PRATIQUES —

⚠ ATTENTION RETARDATAIRES : si vous prenez une place avant 23h et arrivez après l’heure demandée, il faudra payer le différentiel avec le tarif sur place.

☝️Les places gratuites sont avant tout destinées aux personnes en situation de précarité : be cool, cédez-les si vous pouvez vous permettre de prendre un autre tarif !

Fin des entrées à 3h

On prend soin les un·es des autres

➡ La musique s’arrête à 03h30 et on évite le bruit en quittant les lieux pour ne pas déranger les voisin·es : on vous attend donc on fire dès la première heure !

➡ Tout comportement oppressif (agression, harcèlement, paroles et gestes déplacés…), qu’il soit à caractère sexiste, raciste, homophobe, transphobe, grossophobe, validiste (…) est banni du Chapiteau. Le Chapiteau se réserve le droit de refuser toute personne ayant des comportements oppressifs et/ou discriminatoires.

➡ L’équipe se tient à votre disposition si vous subissez quelconque type d’agression / harcèlement ou vous sentez mal à l’aise vis-à-vis du comportement d’un·e personne présente sur nos lieux. Si cela arrive, n’hésitez pas à vous adresser à notre chargée de prévention à l’accueil ou à contacter notre safe hotline : +33 7 51 17 93 32.

☮ PEACE LOVE and MUSIC !! Dans le respect, dans la joie, dans la musique !!

► Politique de réduction de plastique + récup + compostage

► Pizzas, tapas et petits plaisirs faits-maison

► Le 1er BAR – BIO, LOCAL et à petits prix à Marseille

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

