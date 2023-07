Moonlight x Frapée Records Le Chapiteau Marseille, 4 août 2023, Marseille.

Moonlight x Frapée Records Vendredi 4 août, 21h30 Le Chapiteau De 0 à 12€

► House solaire

► 20h00 – 04h00

► Pur sound system

► BAR – BIO, LOCAL et à petits prix

► Billetterie de 0e à 12e : https://shotgun.live/events/moonlight-x-frapee-records…

Les Rois Mages avaient l’étoile du berger. Le Chapiteau, lui, a ses soirées Moonlight.

Les fêtard·es en quête de sonorités house et tech-house se verront guider vers une salle à la fois obscure et scintillante, où la musique fait battre les coeurs. Peut-être assisteront-iels à la naissance de l’Immaculée Concep-SON ?!

Frappé est un label créé en mai 2020, porté par la passion de la musique électronique à la

française, habité par l’énergie du dancefloor, et motivé par l’envie de produire des artistes à

l’oreille rare et au son stylé.

En 3 ans Frappé a su s’imposer sur la scene Parisienne et française, avec déjà 15 EPs dans les bacs

et l’organisation de soirées mémorables

— LINE UP —

BASILE DE SURESNES

https://www.youtube.com/watch?v=aMw4KY3f9iw

Amateur de Strass et paillettes avec un certain penchant pour les boules disco, Basile de Suresnes est un DJ et producteur de House music à l’ancienne. Il tire ses inspirations du mouvement French Touch, de la house de Chicago et de New York, mais aussi de la Techno de Detroit. Ses DJ sets sont gorgés de groove et d’énergie, et n’ont pour seul objectif que de vous faire danser all night long !

TEN FINGERZ

https://soundcloud.com/…/da-djoon-dig-by-ten-fingerz-w…

Ten Fingerz produit des tracks gorgées d’énergie dancefloor, influencées tour à tour par l’acid house, la techno 90s, la French Touch, ou les sonorités jazzy et afro-House. Insatiable collectionneur de vinyles, quand il est aux platines ses dix doigts s’agitent pour jouer une House furieuse, puissante et groovy, flirtant avec le côté le plus funky de la techno.

ART OF TONES

https://soundcloud.com/art-of-tones

Ce musicien autodidacte, qui compose, produit, enregistre et mixe tous ses morceaux lui-même se retrouve à Paris, accueilli par Laurent Garnier sur son label F Communications. Après un parcours riche en talents et en émotions il finit par se concentrer sur le projet Art Of Tones, qui mélange influences noires-américaines et sons électroniques.

—–

21h30 : Ouverture des portes

03h30 : Fin des DJ sets

04h00 : On se dit au revoir

—–

BILLETTERIE : https://shotgun.live/events/moonlight-x-frapee-records…

AVANT 23H : GRATUIT (sur réservation)

EARLY : 7e + frais de loc

NORMAL : 10e + frais de loc

Sur place : 12e

— INFOS PRATIQUES —

⚠ ATTENTION RETARDATAIRES : si vous prenez une place avant 23h et arrivez après l’heure demandée, il faudra payer le différentiel avec le tarif sur place.

☝️Les places gratuites sont avant tout destinées aux personnes en situation de précarité : be cool, cédez-les si vous pouvez vous permettre de prendre un autre tarif !

Fin des entrées à 3h

On prend soin les un·es des autres

➡ La musique s’arrête à 03h30 et on évite le bruit en quittant les lieux pour ne pas déranger les voisin·es : on vous attend donc on fire dès la première heure !

➡ Tout comportement oppressif (agression, harcèlement, paroles et gestes déplacés…), qu’il soit à caractère sexiste, raciste, homophobe, transphobe, grossophobe, validiste (…) est banni du Chapiteau. Le Chapiteau se réserve le droit de refuser toute personne ayant des comportements oppressifs et/ou discriminatoires.

➡ L’équipe se tient à votre disposition si vous subissez quelconque type d’agression / harcèlement ou vous sentez mal à l’aise vis-à-vis du comportement d’un·e personne présente sur nos lieux. Si cela arrive, n’hésitez pas à vous adresser à notre chargée de prévention à l’accueil ou à contacter notre safe hotline : +33 7 51 17 93 32.

☮ PEACE LOVE and MUSIC !! Dans le respect, dans la joie, dans la musique !!

► Politique de réduction de plastique + récup + compostage

► Pizzas, tapas et petits plaisirs faits-maison

► Le 1er BAR – BIO, LOCAL et à petits prix à Marseille

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

Le Chapiteau 38 Traverse Notre Dame de Bon Secours, 13003 Marseille Marseille 13003 Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://shotgun.live/fr/events/moonlight-x-frapee-records »}] [{« link »: « https://shotgun.live/events/moonlight-x-frapee-records »}, {« data »: {« author »: « Djoon », « cache_age »: 86400, « description »: « Thank you for watching !nDon’t forget to subscribe & turn on notifications to never miss a set ud83cudfa7nnu23bau23bau23bau23bau23bau23bau23bau23bau23bau23bau23bau23bau23bau23bau23bau23bau23bau23bau23bau23bau23bau23bau23bau23bau23bau23bau23banu2764ufe0f Bandcamp http://thedjoonexperience.bandcamp.com/nud83cudf9fufe0f Tickets https://shotgun.live/fr/venues/djoonclub nud83dudcf7 Instagram http://instagram.com/djoonclub/nud83cudfb6 Soundcloud https://www.soundcloud.com/djoon/nnu23bau23bau23bau23bau23bau23bau23bau23bau23bau23bau23bau23bau23bau23bau23bau23bau23bau23bau23bau23bau23bau23bau23bau23bau23bau23bau23bau23banABOUT DJOONnnA shelter for dancers & music lovers, DJOON has been a first step in Paris for many artists, bringing over icons such as Lil’ Louis, Kerri Chandler, Black Coffee, Dixon, u00c2me, Levon Vincent, Folamour, The Martinez Brothers and more to France and often Europe for the very first time, and playing a key role in bringing the afro-house sound to the old continent. nnBorrowing its name from a Persian word that can be translated to « soul », Parisian house music temple Djoon has been tirelessly defending soulful music in it’s largest sense for almost two decades, bringing over emerging talents and timeless legends alike for the delight of its eclectic and forward thinking crowd.nnDJOON – Soulful Club Paris u2022 Est. 2003nn#djoon #soulful #club #paris #house #dance #dj #djoonexperience #electronicmusic », « type »: « video », « title »: « Basile de Suresnes @ Djoon 02.12.22 », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/aMw4KY3f9iw/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=aMw4KY3f9iw », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UC5iaq-e3eigtnXm-x0eU3Mw », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=aMw4KY3f9iw »}, {« data »: {« author »: « Art Of Tones », « cache_age »: 86400, « description »: « Listen to Art Of Tones | SoundCloud is an audio platform that lets you listen to what you love and share the sounds you create. », « type »: « rich », « title »: « Art Of Tones », « thumbnail_url »: « https://i1.sndcdn.com/avatars-000212896102-7gj0ic-t500x500.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://soundcloud.com/art-of-tones », « thumbnail_height »: 500, « author_url »: « https://soundcloud.com/art-of-tones », « thumbnail_width »: 500, « options »: {« _horizontal »: {« label »: « Slimmer horizontal player », « value »: false}, « _hide_comments »: {« label »: « Hide timed comments », « value »: false}, « _height »: {« values »: {« 0 »: « Let Iframely optimize player for the artwork », « 300 »: « 300px », « 400 »: « 400px », « 450 »: « 450px », « 600 »: « 600px »}, « label »: « Adjust height », « value »: 450}}, « html »: «

« , « provider_name »: « SoundCloud », « height »: 450}, « link »: « https://soundcloud.com/art-of-tones »}, {« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-04T21:30:00+02:00 – 2023-08-05T04:00:00+02:00

2023-08-04T21:30:00+02:00 – 2023-08-05T04:00:00+02:00